Busca Investcorp comprar al Milan

Milan.- Un banco de inversiones en capital privado con sede en Bahrein sostiene conversaciones exclusivas para comprar al heptacampeón europeo Milan y convertirse en el primer inversionista de la liga italiana en Medio Oriente, reveló una persona con conocimiento del proceso.

La compra por parte de Investcorp podría hacer que el actual líder de la Serie A se venda por alrededor de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares), dijo a The Associated Press la persona, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutir detalles sobre las conversaciones exclusivas que iniciaron este mes.

La firma de inversión especulativa Elliott Management, con sede en Estados Unidos, es propietaria del Milan desde 2018 luego que el antiguo propietario chino no pagó parte de un préstamo. El club italiano se negó a comentar.

Investcorp, que se fundó en Bahrein en 1982, dejó de cotizar en la bolsa de valores de Bahrein el año pasado después de casi cuatro décadas, mientras continúa su expansión global de inversiones.

El presidente ejecutivo de Investcorp, Mohammed Alardhi, ha estado involucrado en las conversaciones con el Milan, de acuerdo con la persona con conocimiento del proceso.

Con oficinas en Medio Oriente, Estados Unidos, Europa y Asia, Investcorp tiene activos valorados en más de 37.000 millones de dólares, que incluyen inversiones corporativas, bienes raíces y fondos especulativos.

La potencial adquisición se desarrolla cuando el Milan se mantiene en la cima de la Serie A con seis juegos restantes. El club busca alzar su primer título desde 2011, y su 19no en general, luego de un período de dominio de la Juventus en la liga italiana que apenas la temporada pudo romper su rival Inter.

Los dos clubes de la ciudad de Milán comparten el estadio de San Siro y buscan construir un nuevo estadio en conjunto como parte del proyecto “La Catedral”.

El Milan también está buscando una inversión que le permita regresar a la cima del fútbol europeo después de no haber ganado la Liga de Campeones desde 2007 durante el periodo como dueño del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El club, que cuenta con la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, fue eliminado del torneo en la fase de grupos en diciembre luego de poner fin a una ausencia de siete temporadas de la lucrativa competición de la UEFA.

Milán reportó deudas de alrededor de 100 millones de euros en el último año financiero, hasta junio de 2021, ya que el club registró pérdidas impactadas por la pandemia de coronavirus que se redujeron a la mitad a 96,4 millones de euros.

Si bien Investcorp marcaría la entrada de la inversión del Golfo Pérsico a la Serie A, la Liga Premier inglesa cuenta con la financiación de Abu Dabi del Manchester City y la propiedad saudí del Newcastle, al tiempo que la inversión de Qatar ha transformado al Paris Saint-Germain.