Busca Georgia repetir ante TCU

El Segundo, California– El entrenador de Georgia, Kirby Smart, formó parte de la mayor dinastía del futbol americano universitario como asistente de Nick Saban en Alabama y ahora está a punto de lanzar la suya propia.

Después de pasar por Crimson Tide la temporada pasada para ganar el primer título nacional de Georgia en 41 años, los Bulldogs de Smart, mejores clasificados, están de regreso en el juego de campeonato de futbol americano universitario esta noche contra el número 3, TCU (13-1).

Georgia (14-0) podría convertirse en la primera escuela en repetir como campeones en el futbol americano universitario desde Alabama hace una década, y la primera en repetir en los nueve años de historia de los playoffs de cuatro equipos.

Con un modelo similar al de Saban, pero modificado para adaptarse a Georgia, Smart ha creado un programa que parece capaz de lograr el objetivo final: la excelencia sostenida.

“Mucho trabajo duro, estándar, una creencia en la cultura dentro de él”, dijo Smart ayer durante una conferencia de prensa conjunta con el entrenador de TCU, Sonny Dykes.

El finalista del Trofeo Heisman Stetson Bennett y los Bulldogs han sido el equipo número 1 en el país en 21 de las últimas 23 encuestas de futbol americano universitario realizadas por AP, que datan del 10 de octubre de 2021.

“No comienza cuando comienza la temporada. Comienza el martes cuando termina la temporada”, dijo Smart. “Y simplemente continúa. No sé si puedes relajarte y simplemente decir: ‘Está bien, vamos a estar bien’. Tienes que hacer que suceda. Y creo que cada año tienes un equipo diferente”.

Para hoy

No. 1 Georgia (14-0) vs. No. 3 TCU (13-1) en Inglewood, California

5:30 p.m. / ESPN

Línea de acuerdo con FanDuel Sportsbook: Georgia por 12 1/2

Récord en la serie: Georgia lidera 4-0

Último duelo: Georgia 31-23 en el Liberty Bowl en 2016

Jugadores a observar

TCU: El receptor Quentin Johnston

Georgia: El ala cerrada Brock Bowers