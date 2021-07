Busca FMF que Tri Femenil pague el castigo por grito

Ciudad de México— La FMF mueve su última carta con la FIFA para que México no arranque a puerta cerrada su camino al Mundial de Qatar.

El organismo presidido por Yon de Luisa solicitó saber si el Tricolor Femenil puede entrar al rescate y jugar sin gente los próximos dos partidos oficiales, impuestos como castigo por el grito homófobo.

La sanción puso en jaque al Tri varonil, que se expone a jugar sin mayoría de aficionados en 8 de sus primeros 9 partidos de la Eliminatoria (6 de ellos son como visitante). Hoy la FMF y la FIFA tienen una cita clave.

"Están por definir, ya solicitamos una aclaración, estamos esperando en tener claridad en ese sentido, de cuáles son los partidos que están siendo sancionados.

"Por como nosotros visualizamos las diferentes competencias existe la posibilidad de que sea tanto la Selección mayor varonil como la Selección mayor femenil, por como se vienen los próximos partidos oficiales de local. Hay Fecha FIFA femenil en septiembre, también", informó De Luisa a CANCHA.

La Selección Mexicana varonil disputa sus siguientes juegos en el país el 2 de septiembre contra Jamaica y el 7 de octubre, frente a Canadá, ya en el Octagonal clasificatorio a Qatar 2022.

La Fecha FIFA está programada del 30 de agosto al 8 deseptiembre, ventana en la que el Tri femenil podría consumar el milagro.

"Pensar que el último partido que se jugó en México con gente va a ser prácticamente hace dos años y ahora por sanciones y por actos discriminatorios volver a jugar sin gente, creo que es algo que la afición no se merece, no se merece estar alejada de la Selección y la Selección tampoco merece jugar con este castigo y con una inferioridad en contra del rival por no tener el apoyo de su afición", dijo De Luisa.

¿Qué dice la FIFA?

A petición de CANCHA, la FIFA aclaró que el veto de los partidos a puerta cerrada no es exclusivo para la Selección Varonil Mayor.

"La sanción se refiere a los dos próximos encuentros oficiales como local a ser disputados por un representativo de la Federación Mexicana de Futbol, independiente de la categoría", respondió el organismo.

El único problema para la FMF es que los únicos dos encuentros agendados de manera inmediata son los del Tricolor Mayor en el Octagonal clasificatorio a Qatar 2022.

El rescate al Tri varonil llegaría gracias a la Femenil. Bastaría con que programen dos juegos en México al comienzo de la Fecha FIFA que va del 30 de agosto al 8 de septiembre.

La sanción a México se originó por los gritos homófobos durante el Preolímpico de la Concacaf.Lamentan usar dinero en multas

Si bien la FMF mantiene la esperanza de que el Tricolor varonil libre los dos partidos oficiales a puerta cerrada, en donde no hay alternativas es en la sanción económica.

El presidente del organismo, Yon de Luisa, lamenta destinar esos 60 mil francos suizos (alrededor de un millón 345 mil pesos) al pago de una multa en lugar de a desarrollar de futbolistas.

"Vamos a tener que cumplir con las sanciones que nos establezca la FIFA, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que queremos es seguir trabajando con la FIFA para eliminar este grito y que tengamos el apoyo de ellos así como hemos tenido el apoyo de Concacaf.

"Para nosotros es fundamental que trabajemos en la implementación del protocolo que nació de la FIFA y que ellos mismos nos lo mandaron, el paso uno, dos y tres, que lo acoplamos a nuestro futbol de la mano de la autoridad Concacaf, desde luego ese dinero lo tenemos que pagar. Tristemente vamos a pagar. Ojalá utilizáramos ese dinero en la formación de chavos y no en mandárselo en multas a la FIFA", comentó a Cancha.