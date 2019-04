Busca el ‘tetra’

Ciudad de México.- El ‘Canelo’ está enfocado en arrebatarle el cetro mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a Daniel Jacobs, pues la idea es conseguir los cuatro cinturones de monarca del mundo en esa división.

Saúl Álvarez posee actualmente la corona mediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el próximo 4 de mayo se medirá a Jacobs en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El tapatío quiere hacer historia, pues ningún mexicano ha podido ostentar los cuatro cinturones de campeón mundial de los organismos más reconocidos (CMB, FIB; AMB y OMB) en ninguna división.

Ganándole a Jacobs tendría ya tres y sólo le faltaría el de la OMB, que actualmente lo tiene Demetrius Andrade, quien podría enfrentar pronto a Gennady Golovkin.

“Mi objetivo es ganar los cuatro títulos, y si Golovkin tiene el otro título (OMB) en ese momento entonces haríamos otra pelea, pero si no, entonces vamos a ver. Mi enfoque por ahora es la pelea con Jacobs, y ya después pensar en tener los cuatro títulos”, apuntó el mexicano en teleconferencia.

Saúl dijo que no tendrá problemas para enfrentar a un zurdo. Reconoce que el rival es complicado y tiene mucho poder, pero es cuestión de acoplarse al estilo y nada más.

“No se me han complicado lo zurdos, no creo que Jacobs sea mejor de zurdo que de derecho, sabemos el estilo que tiene, y estamos listos.

“Me siento confiado en mi fortaleza, como lo dije, soy un peleador fuerte para ese tipo de peleadores. Soy un peleador de elite que puede adaptarse a cualquier cosa”, añadió.

Hay que recordar que Álvarez también es monarca supermediano, categoría a la que podría regresare pronto.

“Todo es posible, todo lo que sea un reto para mí es posible. Ir a 175 es una posibilidad, pero hoy pensamos ciento por ciento en esta pelea contra Jacobs, ya después vemos lo demás. La puerta está abierta”, añadió.



Ya tiene Muciño rival

Monterrey, NL.- Arely Muciño ya tiene rival para exponer el campeonato mundial mosca de la OMB, el sábado en la Arena Monterrey, y será ante la venezolana Yairineth Altuve.

“Ya estoy lista, ahorita nadamás con lo del peso, pero ya es poco. Apenas me avisaron de la rival y en cuanto supe veo que va a estar muy buena la pelea. Ella trae un buen récord y eso me habla de que va a estar buena la pelea”, expresó Muciño (27-3, 10 KO).

Altuve es nacida en Caracas y llega al combate con récord de 10-2, 10 KO, lo que hace más atractivo el pleito, mientras que la “Ametralladora” es la única mexicana en obtener los cuatro campeonatos mundiales de los organismos más prestigiados como lo son el del CMB, AMB, FIB, y el actual de la OMB, en el peso mosca.

Este jueves se darán los pormenores de la función, pero es una cartelera que incluye en la estelar al tijuanense Jaime Munguía exponiendo el cetro mundial superwelter de la OMB ante el irlandés Dennis Hogan, así como los regios Daniel Valladares e Irving Turrubiates contra los filipinos Merlito Sabillo y Jason Canoy, respectivamente.