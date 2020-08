Busca Bryan Flores su lugar en la historia

Cortesía

El boxeador juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores, quien poco a poco ha vuelto a los entrenamientos, sabe que para conquistar las metas que se ha planeado para su carrera, debe tenerlas muy presentes y trabajar duro, algo que ha realizado pese a las dificultades que se le han presentado y que ha logrado sortear.

“Hay mucha gente que me ha apoyado y no puedo fallarle, quiero poner muy en alto el nombre de México; que la gente me conozca y ser un referente. Sé que me falta mucho, pero estoy trabajando en ello y pronto lo voy a lograr; estamos sembrando con mucho esfuerzo y pronto me tocará cosechar”, declaró el pugilista de 24 años de edad.

El invicto juarense, que no conoce la derrota en 28 combates, con 16 triunfos antes del límite pactado, se ha consolidado como una realidad del boxeo mexicano tras su etapa como seleccionado nacional.

“Quiero hacer historia, que me recuerden como un gran peleador, y que siempre peleó con los mejores; claro que es importante ganar dinero, pero no es lo principal. Yo quiero escribir mi nombre en la historia del boxeo mexicano y estoy seguro de que lo conseguiré”, señaló Flores Favela.

El púgil representado por Promociones del Pueblo apuntó que en sus planes está conquistar el mercado estadounidense y posicionarse como uno de los favoritos del público, para posteriormente aspirar a la corona mundial.

Durante la pandemia y después de pasar algunas semanas en Ciudad Juárez y posteriormente en Amarillo, Texas, el boxeador fronterizo regresó a Sonora para trabajar bajo las órdenes del entrenador José Alfredo Caballero.

El actual campeón Fecarbox de los superligeros, sólo tiene en mente llegar a su mejor condición física para poder asimilar las enseñanzas de Caballero, quien encabeza el equipo de trabajo del juarense.

La pelea más reciente de Bryan fue el 23 de noviembre de 2019, cuando se estrenó como campeón Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo, ante el japonés Hirotsugu Yamamoto, a quien derrotó por la vía del cloroformo en función que se llevó a cabo en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.