Busca Alexa dar salto a la historia en Tokio

La gimnasta Alexa Moreno competirá este domingo en la madrugada en la final del salto de caballo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La bajacaliforniana hizo historia al convertirse en la segunda mexicana en avanzar a una instancia definitiva; el único antecedente se remontaba a lo hecho por Denisse López en Sidney 2000, sin embargo, el escenario no le suma ni le resta presión.

“En la final sólo tengo que sentirme más cómoda conmigo misma y con el caballo; lo importante es caer bien. Sé lo que tengo que hacer y que mi nivel es alto. Cualquier lugar que ocupe me hará sentir muy satisfecha”, explicó Alexa Moreno en una entrevista publicada por el Comité Olímpico Mexicano.

La mexicana entrará en acción este domingo 1 de agosto, a una semana de terminar las actividades en Tokio 2020, en punto de las 2:00 horas (hora de Ciudad Juárez), por lo que habrá que madrugar para verla en acción ante las mejores del mundo.

Alexa Moreno llegó a esta final luego de clasificarse en el séptimo lugar de los clasificatorios de hace unos días con una calificación de 14.66, por lo que ahora sólo le queda culminar su obra en Juegos Olímpicos.

La gimnasta, de 26 años, llegó en plenitud al momento más importante de su carrera. En Río 2016 tuvo una buena participación al quedar en el lugar 12 en la prueba de salto de caballo, su especialidad, sin embargo, su proyección ha sido evidente. En el proceso entre ambos Juegos, la mexicana logró un bronce histórico en el Mundial de Gimnasia Artística de Doha, en el 2018. Alexa tuvo una actuación destacada al promediar 14.508 puntos, ubicándose sólo por debajo de la norteamericana Simon Biles y la canadiense Shallon Olsen en la prueba de salto de caballo. La experiencia acumulada podría ser determinante en su participación del domingo.

“En la clasificatoria no estaba tan nerviosa como en Río 2016; recuerdo que en esa ocasión me empezó a doler la rodilla después de la rutina de piso, eso me hizo sentir inseguridad y saltar medio raro en el caballo. En Tokio me sentí bien, la experiencia fue mucho mejor de lo que esperaba”, dijo Moreno, quien asegura tener mucho mayor madurez competitiva.

Alexa Moreno tuvo una gran participación hace unos días en la ronda clasificatoria y con la posible salida de la norteamericana Simone Biles se abre una puerta para que las gimnastas escriban historia en Tokio 2020, algo que la mexicana quiere aprovechar.

Aún no es seguro que Biles, quien se retiró de la final por equipos por problemas médicos relacionados con su estado mental, esté fuera de las finales por aparatos, pero es una posibilidad latente.

“Ahora tengo madurez competitiva, me siento muy tranquila porque cambia tu forma de ver las cosas. Ahora puedo relajarme un poco más y disfrutar la competencia”, agregó la gimnasta.

Toma nota

Final de salto de caballo femenil

2:00 horas

Compite mexicana Alexa Moreno

*Hora de Ciudad Juárez

Conózcala

Nombre: Alexa Citlali Moreno Medina

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1994 (26 años)

Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

Nacionalidad: Mexicana

Estatura: 1.47 m

Peso: 45 kg

Carrera deportiva

Deporte: Gimnasia artística

Club: AGimnasia, Tijuana, UABC, Mexicali

Selección: México

Trayectoria

XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe

XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016