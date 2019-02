Busca ‘Piojo’ triunfo 100

Ciudad de México.- Miguel Herrera está a la caza de su triunfo 100 con el América.

El ‘Piojo’ está a un paso de alcanzar la centena de victorias, que lo colocará en la vitrina de históricos entrenadores, junto a los míticos José Antonio Roca y Carlos Reinoso, de acuerdo con el especialista en estadísticas Ricardo Salazar.

Cien triunfos al alcance esta noche (20:00 horas en el Estadio Azteca) cuando las Águilas reciban al Necaxa en la Fecha 5 de la Copa MX.

Una victoria también le dará al América la clasificación a los octavos de final del torneo copero.

Pero la moneda tiene dos caras. Una derrota comprometería a los azulcremas (6 puntos y 0 en diferencia de goles), ya que es su último partido de la fase de grupos, en la que tanto Necaxa (3 y +1) y San Luis (3 y -1) tienen un compromiso el 19 de febrero.

A pesar del arribo de los refuerzos, el América del ‘Piojo’ sigue debilitado, sin poder utilizar a sus principales figuras.

Ante la saturación del calendario las Águilas han cerrado puertas en Coapa. Prefieren concentrarse para un partido crucial, en el que está en juego la vida en un torneo que sigue siendo la deuda del club.

Necaxa ya mordió el polvo en Aguascalientes frente a los azulcremas. Ahora busca la revancha, antes de que el América recupere a sus figuras e integre por completo a sus refuerzos; el colombiano Nicolás Benedetti debutaría hoy.

Apenas la semana anterior las Águilas cayeron en Copa frente al Atlético San Luis, con todo y que Miguel Herrera utilizó a seis habituales titulares. Esta noche el partido se presta para que utilice al grueso de su arsenal.



Soy hincha de un solo club: Castillo

Nicolás Castillo advierte que no traicionó a los Pumas. Cómo podría serlo si su lealtad le pertenece a la Universidad Católica.

Acusado de mercenario, el delantero chileno salió al paso de los cuestionamientos por fichar con el América, archirrival de su anterior club y al que siempre denostó.

“La gente de Pumas muchas veces no entiende, yo di lo que más pude en Pumas, pero hoy en día estoy acá, voy a defender a muerte al América, a mis compañeros, el técnico, presidente, ellos me dieron la confianza y la gente de Pumas siente un poco que los traicioné, pero el futbol es así.

“Soy un hincha de un solo equipo que es de donde salí y de ahí en más soy un profesional, vengo a darlo todo por el equipo y la confianza que me han dado”, expresó Castillo a Televisa Deportes.

Nicolás podría debutar el sábado ante León en el Estadio Azteca.