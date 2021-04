Búhos ficha a pelotero venezolano

Cortesía

Desde su natal Maracaibo, Venezuela, Wilfredo Jesús Belisario desplegó sus alas para recorrer casi cuatro mil 300 kilómetros y llegar a esta frontera para convertirse en refuerzo de los Búhos de Ahumada, equipo al que tratará de ayudar a conquistar el título de la Liga Paso del Norte de Beisbol.

Con 20 años de edad, 1.80 m de estatura y 72 kilogramos de peso, Wilfredo se desempeña en la receptoría, posición en la que se califica como un excelente pelotero, jugador y catcher, con una buena defensa.

Óscar Chávez, patrocinador del equipo alado, extendió la invitación al pelotero venezolano para que se uniera la familia de los Búhos, siendo el primer equipo de esta zona que lo llama para contar con sus servicios.

“Me invitaron por medio de un entrenador de acá, hicieron llegar la información y la invitación y aquí estoy con uno de los equipos más grandes de Juárez. No lo pensé dos veces, ya venía preparado para jugar”, comentó el beisbolista sudamericano.

“Daré lo mejor de mí y así hacer que me gane la confianza con mi trabajo en lo que amo. De verdad que estoy agradecido con la oportunidad. Me han dado mucha confianza, espero que pronto me vean jugar y ser esa pieza clave que están buscando”.

En un país de tanta tradición beisbolera, fueron sus padres quienes lo acercaron a tener su primer contacto con los bats y las pelotas cuando Wilfredo apenas tenía cuatro años de edad y desde niño mostró tener habilidad y talento para jugar el rey de los deportes.

“Juego desde los cuatro años, mis inicios fueron en Maracaibo, mi mamá y mi papá me llevaron y me animaron, vieron que traía buen talento y lo fui desarrollando y ganando experiencia. Pasó el tiempo y he estado en competencias internacionales, nacionales y regionales”.

La posición de catcher lo ha acompañado prácticamente durante toda su carrera, pues desde pequeño le gustó, en la que más se desarrolló y la que lo llevó a amar este deporte.

Wilfredo, quien hoy mismo podría jugar en el partido de Búhos contra La Tribu de Little Caesar’s, mencionó que se ha sentido a gusto en esta ciudad, donde tiene apenas algunos días, e incluso el clima lo siente parecido al de su tierra.

En relación con el nivel de juego del beisbol local, comentó que tuvo la oportunidad de presenciar la final del Regional entre Búhos y Brujos y le parece que hay un buen nivel, “tienen buena pelota y vamos a aportarle algo a Búhos”.

-¿Cuál es tu mensaje para la afición de Búhos y de Juárez en general?

“Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que vean el talento de Venezuela”.