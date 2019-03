Buen día para Ferrari en Bahréin

Sakhir, Bahréin.- Sebastian Vettel y Charles Leclerc le dieron a Ferrari un necesitado estímulo al marcar el paso en las primeras dos sesiones de práctica del Gran Premio de Bahréin ayer.

Luego que Leclerc superó por 0.3 segundos a Vettel en la primera sesión bajo un fuerte sol por la tarde, Vettel aventajó por apenas 35 milésimas a Leclerc cuando las temperaturas descendieron considerablemente en el circuito en el desierto durante la sesión nocturna.

Bajo luz artificial, Vettel fue más de medio segundo más rápido que el Mercedes del campeón mundial Lewis Hamilton. Es algo que le da a Ferrari cierto ánimo luego que ninguno de sus pilotos pudo subirse al podio en el GP de Australia, primera válida de la temporada, hace dos semanas.

“Los Ferraris fueron los más rápidos desde el primer momento y siguieron tomando fuerza. Es totalmente distinto a lo que vimos en Melbourne”, comentó Hamilton. “Tuvimos algunos problemas con el equilibrio del coche. Ahora mismo parece que los Ferrari van adelante”.

Leclerc cumple su primera temporada con Ferrari y le sacó casi un segundo de ventaja a Valtteri Bottas –el compañero de Hamilton en Mercedes– en la primera práctica.

Sin embargo, el cambio de clima en las sesiones no permite evaluar el verdadero nivel del rendimiento de Ferrari, en una pista más abrasiva a la del circuito de Australia, y que ofrece mayores oportunidades de rebasamientos para la carrera mañana. Por lo tanto, la clasificación reviste menos importancia que en Melbourne, donde los Mercedes coparon los primeros dos puestos en la parrilla de salida.

Vettel condujo sin problemas hasta unos 20 minutos antes del final de la tanda nocturna –que arrancó a las 6 de la tarde para coincidir con las condiciones de la carrera el domingo– cuando perdió el control del alerón trasero de su monoplaza y se salió de la pista. El cuatro veces campeón de la F1 logró continuar.

La clasificación hoy también comenzará a las 6 de la tarde, posterior a la tercera y última práctica por la tarde.

Mercedes quedó tercero y cuatro en ambos ensayos, con Bottas más veloz que Hamilton en la primera y Hamilton mejor en la segunda.

Max Verstappen (Red Bull) fue el sexto más rápido en la segunda, por detrás de Nico Hulkenberg (Renault).

Bottas viene de ganar en Australia, relegando a Hamilton al segundo lugar. En esa carrera, Vettel figuró cuarto y Leclerc quinto, en una decepcionante actuación de Ferrari, luego que la escudería italiana brillara en la pretemporada en España.

Ferrari trata de reverdecer laureles: no ganan el título de pilotos desde 2007 con Kimi Raikkonen. El título de constructores que Ferrari atrapó al año siguiente fue su último. En busca de cambiar su suerte este año, el equipo reemplazó al director Maurizio Arrivabene con Mattia Binotto, exjefe técnico.

Las temperaturas en pista por la tarde en Bahrein alcanzaron los 40 grados centígrados (104 F), y no son las que los pilotos van a encontrarse en la carrera.

En tanto, Mick Schumacher tuvo un discreto comienzo a su carrera en la F2 con el equipo Prema. De 20 años de edad, el hijo del siete veces campeón de F1 Michael Schumacher figuró 12do en la práctica y 10mo en la clasificación.