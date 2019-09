Brown, a Patriotas

Alameda, California.- Antonio Brown llegó a un acuerdo contractual con los Patriotas de Nueva Inglaterra ayer, mismo día en que los Raiders de Oakland lo habían dejado en libertad.

Un nuevo vuelco en la carrera del temperamental receptor lo ha llevado de un equipo colista al campeón del Super Bowl más reciente. Y marca la continuación de una telenovela en que Brown ha desairado públicamente a dos equipos cuyo uniforme portaba, durante un solo receso entre temporadas.

Drew Robinson, agente de Brown, confirmó la firma del acuerdo con los Pats, en declaraciones a The Associated Press. Brown tenía previsto devengar hasta 50 millones de dólares con Oakland mediante un convenio por tres años.

En contraste, los Pats le garantizaron nueve millones para esta campaña, con la posibilidad de percibir hasta 15 millones.

Brown publicó en Instagram una foto de sí mismo en un uniforme de los Patriotas, poco después de que ESPN dio la noticia de la contratación. Poco después, Julian Edelman, receptor de Nueva Inglaterra, hizo ‘clic’ para manifestar que le gustaba lo publicado.

Un vocero de los Patriotas no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones sobre el acuerdo.

Nueva Inglaterra abre la campaña esta noche, enfrentando a los Acereros, precisamente el primer equipo que Brown abandonó tras concluir la temporada anterior, en la que tuvo algunos conflictos públicos con la organización.

Durante el encuentro, está previsto que los Patriotas icen el banderín conmemorativo de su sexto título del Super Bowl.

Los Raiders dieron de baja al receptor por la mañana, antes de que jugase siquiera un partido para el equipo. La decisión trascendió horas después de que el jugador solicitó su salida, en el giro más reciente de un dramático primer verano con Oakland, que abre la campaña mañana por la noche.

Brown estaba molesto por una multa que le impuso el equipo tras su exabrupto en prácticas contra el gerente general Mike Mayock. La multa les permitió a los Raiders anular más de 29 millones de dólares en garantías en los próximos dos años del contrato de Brown.

Pero Oakland decidió cortar los lazos completamente. Los Raiders estaban contando con Brown luego de haber enviado en marzo a sus selecciones de la tercera y la quinta rondas a Pittsburgh a cambio del receptor más prolífico de la NFL. La dieron además un contrato de tres años y 50.1 millones de dólares que ahora queda anulado.



TITANES EN CLEVELAND

La última vez que los Cafés ganaron un partido de playoffs fue en la temporada de 1994, cuando de la mano del entrenador en jefe Bill Belichick derrotaron en la ronda de comodines a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es justo decir que Cleveland no ha tenido muchos motivos para ver a su equipo de futbol americano con optimismo en el último cuarto de siglo.

Sin embargo, luego de dos temporadas en las que Cleveland acumuló un paupérrimo récord de 1-31, el mariscal novato Baker Mayfield encabezó a los Cafés hacia el final del túnel con una campaña de 2018 en que el equipo terminó con registro de 7-8-1, su mayor cantidad de triunfos desde 2007.

Ahora, Cleveland intenta mantener el ímpetu a su favor y apostó todo para romper la sequía de postemporada. Adquirió en canjes al estelar receptor Odell Beckham Jr. y al defensive end Olivier Vernon, procedentes de los Gigantes. Tomaron al suspendido corredor Kareem Hunt, quien estará disponible para la recta final de la temporada, y se hicieron de los servicios del defensive tacle Sheldon Richardson.

La mira está puesta en enero.

Sin embargo, los Cafés deberán hacerlo de la mano de un Freddie Kitchens que recibe su primera oportunidad como entrenador en jefe, ascendido al cargo luego de media campaña como coordinador ofensivo. Su primera prueba será ante unos Titanes de Tennessee que, aunque fueron la tercera mejor defensiva de la NFL la campaña anterior, atraviesan sus propios problemas con un solo viaje a playoffs desde 2009.

A pesar de tres temporadas consecutivas con marca de 9-7, los Titanes inician la campaña como un enorme signo de interrogación y sin el optimismo que sobra en Cleveland. La razón no es ninguna interrogante: la irregularidad que ha mostrado el mariscal Marcus Mariota durante sus primeros cuatro años en la NFL.

La primera semana inició el jueves con la con la victoria de Empacadores 10-3 sobre Chicago.

Hoy continúa el resto de la jornada con Cuervos en Miami, Halcones en Minnesota, Bills en Nueva York (Jets), Pieles Rojas en Filadelfia, Carneros en Carolina, Jefes en Jacksonville, Potros en Los Ángeles (Cargadores), Bengalíes en Seattle; Gigantes en Dallas, Leons en Arizona y 49ers en Tampa Bay.