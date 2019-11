Bronce con sabor agridulce

Con un sabor agridulce regresó a esta frontera Cindy Ruiz, atleta del ‘Tec de Juárez’, extricampeona en lanzamiento de martillo, después de conseguir medalla de bronce en el Evento Nacional Deportivo Intertecnológicos en Ciudad Madero, Tamaulipas, a inicios de mes.

Perder el título y no conseguir el tetracampeonato es el mal sabor de boca que el ‘Intertecs’ le dejó a Ruiz, quien rescató la satisfacción de mantenerse en el podio por cuarta ocasión consecutiva.

“Me siento triste por haber bajado tanto, pero al final de cuentas subí al podio y el próximo año vamos a mejorar eso y volver a tener ese campeonato”, expresó la cuatro veces medallista en la referida justa.

La edición 2019 fue la cuarta de manera consecutiva a la que asistió Cindy Guadalupe como atleta; en todas las ocasiones en las que ha competido ha logrado regresar con una presea.

“Es una satisfacción bonita estar siempre en el podio, pero con este tercer lugar no estoy satisfecha”, resaltó.

Ruiz García consiguió una distancia de 35.67 metros para quedarse con el bronce.

El segundo lugar fue para Lizeth Lara del Tecnológico de Delicias, luego de hacer un lanzamiento de 38.31 metros, y el oro se lo adjudicó Julia Enríquez del Instituto Tecnologico del Istmo de Oaxaca con una marca de 42.14 metros.

La clave para conseguir esa presea de bronce fue la concentración en el último lanzamiento de seis, pues se trataba de la última oportunidad para Ruiz de al menos permanecer dentro de los primeros tres lugares en la competencia nacional.

“En los otros cinco lanzamientos me desconcentré por completo y recordé las palabras de mi entrenador –Juan de Dios Vázquez–, que sólo se necesita un lanzamiento para ganar, y lo apliqué en el último, ése fue el que me dio el pase al tercer lugar”, narró la atleta fronteriza.

Cindy Guadalupe buscará asistir de nueva cuenta a un Intertecnológicos, el quinto y último en su cuenta personal, por lo que buscará retirarse de esta competencia como la campeona en la disciplina.

“Mejoraría más la técnica y poder controlar más mis nervios en la competencia. Creo que eso es lo más importante”, comentó Ruiz respecto a los ajustes que debe hacer para el siguiente proceso, que arranca el año próximo con el Prenacional.