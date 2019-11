Brindará García oportunidad a talento local

En el marco de la ceremonia a Lo Mejor del Año 2019 de la Asociación Estatal de Beisbol (AEB), ayer fue presentado de manera oficial el nuevo jurisdiccional de la Zona Uno, Alfredo García, fundador del equipo de beisbol Brujos de Ciudad Juárez, en la capital del estado.

García Esparza, titular de la Primera Zona aseguró que entre sus planes tratará de darle oportunidad y seguimiento en la mayor medida posible a los peloteros juarenses sobre los foráneos.

“Darle seguimiento a lo que está y enfocarnos en el talento local, darle oportunidad, que realmente ya está identificado, ya se ha venido trabajando con ellos y ahorita ya está el fruto, ya nada más es darle seguimiento”, declaró.

García tratará de aprovechar toda la experiencia que ha adquirido durante más de dos décadas al estar al frente de Brujos; además recalcó que buscará impulsar a todas las categorías del beisbol juarense, desde infantiles, juveniles hasta veteranos.

Sobre las acciones de administraciones anteriores en la Zona Uno, evitó emitir su opinión al respecto.

“Yo vengo en un inicio de tratar de comenzar de cero, si me pongo a decir ‘creo que pasó esto’ sería malo de parte mía, prefiero ver el fruto de todo lo que se ha trabajado en estos años”, expresó.

García comentó que a partir de la próxima semana iniciará a trabajar formalmente como jurisdiccional de la Primera Zona.

“Empezar a reclutar, a modificar ciertas cosas que en su momento se van a ir dando a conocer. Tengo un equipo de trabajo bastante fortalecido detrás de mí”, comentó.

El empresario y fundador de Brujos no negó la felicidad por tomar el cargo de la jurisdicción de Ciudad Juárez.

“Es una satisfacción, un reto, un escalón más que estoy teniendo en el ámbito deportivo, no desconozco en su totalidad esto”, expresó.

En la ceremonia, además de premiar a lo más destacado de la ‘pelota caliente’ estatal, también se aprovechó para dar conocer el informe financiero y los resultados de la auditoría que realizó el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física a la Liga Estatal de Beisbol.