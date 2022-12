Brilló Luis Chávez entre la oscuridad de la Selección

Next

Doha— Luis Chávez emergió entre las aguas turbias que navegó el Tricolor en la Copa del Mundo Qatar 2022 para convertirse en la revelación de la Selección Nacional.

Además del fracaso del equipo mexicano en el Mundial 2022 al quedar fuera en fase de grupos por primera vez en 44 años, se habla de manera opuesta de él como un jugador que en el plano individual brilló con luz propia.

Un golazo en el cardíaco juego ante Arabia Saudita lo puso en el mapa, pero realmente su educada zurda para darle juego al Tricolor ya venía destacando en el medio campo mexicano.

Pero su actuación en el Mundial viene precedida de una carrera cuesta arriba, explica Alfredo Altieri, director deportivo del Pachuca y ex director de fuerzas básicas.

El volante jalisciense no la tuvo fácil desde que llegó de 12 años al Pachuca. Incluso no pasó un corte de la categoría Sub 15 de Tuzos, la de los nacidos en 1996, que venía fuerte con elementos como Mauro Lainez y Osvaldo Rodríguez.

Tuvo que emigrar a las Fuerzas Básicas de Xolos de Tijuana, en donde estuvo del 2012 al 2019 hasta el primer equipo. Regresó ese año a los Tuzos para despegar sobre todo más en la última temporada ya bajo el mando de Guillermo Almada.

"Se lo merece porque es un chico que nunca bajó los brazos, que luchó mucho y que ese gran talento técnico que tiene se le agrega una dosis de entrega, de disciplina, de compromiso, de pasión, de esfuerzo, que lo convirtieron en un jugador de toda la cancha", comenta Altieri.

"Encontró un cuerpo técnico que encabeza Almada que le hizo entender que a ese talento, a esas condiciones que tenía le tenía que agregar mucho más esfuerzo, dinámica, intensidad, agresividad para la posición en la cancha para lo que lo utilizó Guillermo en todo este año y creo que le dio resultado, que logró hacerlo crecer".

Hoy Chávez, quizá junto a César Montes, se cataloga entre lo más destacado del Tri y hasta el Bayer Leverkusen le guiñó en redes sociales tras su golazo ante Arabia Saudita el fatídico partido de la eliminación.

"Lógicamente si hay alguna oferta se analizará. Momentáneamente al club no llegó absolutamente nada; sí los comentarios que son todos positivos y que no sólo seguramente alegran a Luis sino a toda la estructura del club, pero oficialmente al club no ha llegado a ninguna invitación ni ninguna propuesta formal", aseguró Altieri.