Brillante promesa

A sus 16 años, Marian Ovalle ha logrado destacar en el voleibol sala, en el plano internacional.

Su estatura de 1.80 metros y su liderazgo en la duela, entre otras virtudes, llevaron a la juarense a la selección nacional y a representar a México en el Campeonato Continental NORCECA Sub-20.

En este torneo, disputado en Aguascalientes en julio del año pasado, Marian logró obtener el tercer lugar continental, luego de derrotar a la escuadra de Cuba.

“Yo creo que es la mayor experiencia que he tenido, a lo mejor fui de las más chicas que fue, pero me gustó mucho porque viajamos, conocí a más personas jugando voleibol, que es lo que me gusta”, dijo la joven atleta, quien practica esta disciplina desde los 10 años. Motivada por un equipo varonil que su mamá entrenaba, fue como Marian se involucró en el voleibol y decidió ingresar a un equipo femenil.

“Hay muchas exigencias. Para empezar tengo que ir bien en la escuela, no bajar mis calificaciones, saliendo de la escuela tengo que comer rápido e irme a entrenar, aparte estoy yendo a clases de inglés y pues es muy pesado, pero es algo que vale la pena”, explicó la estudiante del Colegio de Bachilleres 6 sobre la exigencia que implica ser una seleccionada nacional.

Su experiencia en la disciplina es palpable con carisma y seguridad, e incluso diversión, se desenvuelve en la cancha; no hay ninguna seña de nerviosismo.

“Mi sueño es ir a Estados Unidos, quiero meterme a una universidad allá. Y pues la Selección, que me lleven a la Mayor y jugar los Juegos Olímpicos, sería algo muy ‘padre’”, dijo la voleibolista acerca de sus metas en la vida.

El pasado viernes inició la Olimpiada Estatal, competencia que define a los equipos que avanzarán a la etapa Regional, con el objetivo de llegar a la Olimpiada Nacional 2019.

Marian participó con el equipo Juárez, primero busca superar esta fase, luego la Regional, para conseguir uno de sus objetivos a corto plazo: ganar la Olimpiada Nacional, pues en las últimas dos ediciones, Chihuahua se ha quedado cerca del primer puesto.

En 2017 consiguió el tercer lugar y el año anterior, medalla de plata.

“Me siento muy feliz junto a mi equipo, estamos muy preparadas y queremos ir al Nacional. Entrenamos todos los días dos horas y estamos yendo al gimnasio también”, dijo Marian antes de enfrentarse al CBTIS 228 de Parral y derrotarlo con marcador de 2-0 (25-4, 25-0) el sábado, partido en el que sobresalió por ser la jugadora que más puntos a favor generó para su equipo.

La juarense intentará jugar su tercera Olimpiada Nacional, pero antes tendrá que acceder a la etapa regional y superarla para lograrlo.