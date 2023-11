Brillan en Querétaro

Un total de 22 medallas conquistaron atletas juarenses que tomaron parte en la Copa Novatos ‘Lenia Ruvalcaba 2023’, que se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Querétaro, dio a conocer Rosendo Gutiérrez, sensei del Dojo Evolution.

Esa cantidad de preseas permitió que por equipos quedaran ubicados en tercer lugar nacional.

“Nos fue muy bien, nos trajimos 15 medallas de oro, llevamos 12 competidores, también nos trajimos el tercer lugar a nivel nacional por equipos venciendo a equipos como Michoacán, Nayarit y otras entidades”, comentó Gutiérrez.

“Este torneo lo teníamos planeado desde hace un año, pero por situaciones diferentes no podíamos ir, pero este año se logró y con muy buenos resultados”, añadió Gutiérrez.

Sara Iveth Romero Carreón, de 14 años y ganadora de dos medallas de oro, en la división de +64 kg Sub-15 y en 78 kg Sub-18, dijo que su segundo combate fue más complicado porque su rival era más pesada.

“Más que nada la pude vencer, ya que dejé que hiciera una técnica y traté de que al momento que ella hizo la técnica empujarla hacia atrás para poder controlarla y mantenerme 20 segundos ahí”, comentó Sara Iveth.

Su compañera de equipo, Marcela Dayana Carrillo Rodríguez, de 13 años, regresó con presea dorada en 57 kg y de plata en 53 kg, ambas en la categoría Sub-15.

“Me faltó convicción, entré muy nerviosa, ya que vi cómo peleó con la que le gané y sí me puse nerviosa, me faltó convicción y entrar segura de mí misma. Me ganó con una contra, yo entré y no empujé, me contreó y me tiré”, platicó Marcela en relación al combate donde se quedó con el segundo lugar y dedicó sus medallas a su abuelo José Luis que falleció hace tres años.

De 14 años de edad, Leonardo Ruiz León logró la plata en 53 kg y el bronce en 58 kg, las dos en la categoría Sub-15.

“Yo creo que me faltó cambiar de técnica, porque yo repetí mucho de jalar y luego entrar y siento que notaron ese error o ese movimiento característico que tenía y siento que me faltó cambiar de técnica, porque en el último combate cambié de técnica y se tiró él solo, entonces siento que me faltó cambiar de técnica más”, comentó Leonardo.

“Me fue por ahí bien porque sí lloré un poco en el torneo, más que nada por nervios”, dijo por su parte Mariana Deneb Carrillo Rodríguez, de seis años de edad. “Me acuerdo que peleé con una cinta naranja, que fue mi primera pelea y ahí sí como que estaba medio perdida. Me siento más que nada feliz. Ya había ganado antes medallas, pero es mi primer nacional”.

“Fue muy bonito aquí, me gustó, pues fue una larga historia por el torneo, le gané a una cinta naranja, a una cinta blanca y pues una cinta amarilla había dos que me ganaron, pero no lloré, no me preocupé, pero le seguí, le seguí y hasta que gané”, compartió Nataly Edith Romero Carreón, de siete años y ganadora de oro en 24 y 27 kg de la categoría Baby.

Copa Novatos de Judo

‘Lenia Ruvalcaba 2023’

Querétaro, Qro.

Juarenses medallistas

Nombre Categoría 1ª División 2ª División 3ª División

Mayra Cassandra Ledezma Soto Sub-18 57 kg Plata - -

Marcela Dayana Carrillo Rodríguez Sub-15 57 kg Oro 53 kg Plata -

Daniel Andrés Pérez Lara Sub-15 40 kg Oro 44 kg Plata -

Sara Iveth Romero Carreón Sub-15 +64 kg Oro 78 kg Oro (Sub-18) -

Leonardo Ruiz León Sub-15 53 kg Plata 58 kg Bronce -

Santiago Pardo Loya Sub-13 47 kg Oro 52 kg Oro 55 kg Oro (Sub-15)

Liah Stephanie Ruiz León Sub-13 52 kg Oro 47 kg Plata -

Damián Mateo Arias Pre Infantil 35 kg Bronce - -

Santos Alan Ruiz León Pre Infantil +35 kg Oro - -

Nataly Edith Romero Carreón Baby 24 kg Oro 27 kg Oro -

Mariana Deneb Carrillo Rodríguez Baby 24 kg Oro 27 kg Oro -

Emilio Alexander Falcón Díaz Baby 22 kg Oro 25 kg Oro -

Medallero Final

Oros 15

Platas 5

Bronce 2

Entrenador: Rosendo Gutiérrez

Dojo: Evolution