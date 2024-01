Brillan en el emparrillado

Fabián Orta, Juan Reyes y José Enríquez, del equipo de futbol americano de los Indios de la UACJ, fueron elegidos al Segundo Equipo Ideal All México de la ONEFA, por su desempeño en la temporada 2023 de la Conferencia Nacional.

“Muy feliz y muy orgulloso de que trabajé muy bien la temporada”, dijo sentirse el receptor de 20 años Juan Reyes, que al mismo tiempo reconoció que este nombramiento los compromete a dar más la próxima temporada para sean elegidos al primer equipo.

-¿Cómo te sentiste en la temporada 2023?

“Yo creo que muy bien, aprendiendo de todos mis compañeros veteranos y de mis coaches y creo que se vio en este resultado que se dio a final de temporada”.

-¿Qué esperas para la temporada 2024?

“Como equipo espero que podamos llegar a playoffs, individualmente llegar al primer equipo All México”, respondió Reyes, quien en esta temporada baja se mantiene con trabajo de gimnasio en espera de volver a las prácticas en el campo en mayo próximo.

De 21 años de edad, el safety Fabián Orta también dijo estar contento con este nombramiento, además de sorprendido.

“Me siento bien, me siento contento sobre todo porque no me lo esperaba. Entrenamos y jugamos, aunque no jugué con el propósito de estar en esta selección, pero se dio”.

Orta vivió su segundo año en la categoría mayor de la Onefa y por eso se sintió mucho mejor sobre el emparrillado, con mayor experiencia y mayor conocimiento de sus rivales.

El defensivo de los Indios recordó que juega este deporte desde los siete años de edad por una invitación que le hicieron a su papá.

“Me dijo ‘te tengo una sorpresa’, me llevó a jugar y desde entonces no lo he dejado”.

-¿Qué esperas para la temporada 2024?

“Mejores resultados en equipo, que nos preparemos mejor físicamente para tener unos mejores resultados y por lo tanto tener un mejor avance y llegar a playoffs”.

“Muy contento, la verdad me siento muy contento, muy completo, pero es más motivación para llegar a algo más”, comentó por su parte el apoyador José Juan Enríquez Rubio, que también jugó su segundo año en la categoría mayor de la Onefa.

Para Enríquez, la campaña 2023 fue de altas y bajas para los Indios de la UACJ, pero él se siente contento porque pudieron formar un equipo mucho más unido.

-¿Cómo te sentiste con tu desempeño en lo individual?

“Me sentí muy bien, no trabajé para lograr este objetivo, simplemente me gusta trabajar en equipo, me gusta ganar juegos, pero se dio el resultado y estoy muy contento”.