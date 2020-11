Brilla en California

Cortesía

Muy joven, la basquetbolista chihuahuense Gabriela Rosas dejó no sólo el estado, sino México, en busca de sus sueños, y hasta ahora, el camino va muy bien.

La base armadora y escolta es actualmente una de los principales elementos de la Universidad Vanguard, en Costa Mesa, California, a donde llegó tras un largo recorrido.

“Mi compañera (la también chihuahuense Estefanía Giner) y yo, estuvimos en la preparatoria Orangewood. De ahí nos vio el entrenador de la Universidad y nos ofreció una beca para venir a jugar con el equipo, y afortunadamente nos ha ido muy bien”, compartió vía telefónica.

Gabriela comenzó en el basquetbol desde la secundaria, y desde ahí no se ha detenido hasta llegar a las duelas de California y parte de los Estados Unidos.

“Empecé a jugar basquetbol cuando estaba en la secundaria, en la Esfer. De ahí seguí y varias de mis amigas estaban en el club Borregos, que era bastante famoso, entonces comencé a practicar más. También jugué con el profe (Raúl) Panduro en el equipo del CBTIS 122”, relata.

Poco después, Gabriela buscó ir a los Estados Unidos, y consiguió enrolarse en la preparatoria Orangewood, cerca de Anaheim, no muy lejos de donde ahora estudia.

“Me vine a Estados Unidos sola. En este momento mi familia vive en El Paso, Texas, pero acá en California siempre he estado sin ellos; lo bueno es que siempre me acostumbré, porque en los estatales ganaba Juárez muchas veces y pues siempre tenía que viajar”, comenta Rosas.

El basquetbol le ha permitido a Gabriela viajar, hacer lo que le gusta y además estudiar en Estados Unidos, pero en general, ha significado mucho para ella.

“Aunque suene un poco a cliché, el basquetbol es la vida para mí, es un estilo de vida. Me ha enseñado a enfrentar los problemas, a valorar a mi familia, a mis seres queridos, a lo que es importante. Es algo muy valioso para mí”.

Finalmente, Gabriela habló sobre su futuro cercano, una vez que termine su paso por la Universidad Vanguard.

“No sé qué planes tenga Dios para mí, aún no sé si me quede en California o no, pero me gustaría poder ejercer lo que estoy estudiando, kinesiología”, cuenta. “En el basquetbol me queda un año más, pero por lo de la pandemia, probablemente no tendremos temporada, así que nos extenderían la elegibilidad otro año”.

Gabriela Rosas

Edad: 21 años

Fecha de Nac.: 27 de abril de 1999

Originaria de: Chihuahua, Chihuahua

Estatura: 1.75 m

Posición: Base armadora y escolta

Universidad: Vanguard, California

Preparatoria Orangewood, California

Así lo dijo

“Aunque suene un poco a cliché, el basquetbol es la vida para mí, es un estilo de vida. Me ha enseñado a enfrentar los problemas, a valorar a mi familia, a mis seres queridos, a lo que es importante. Es algo muy valioso para mí”