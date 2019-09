Brazos de refuerzo

De cara al último fin de semana de la serie por el título del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza contra los Algodoneros de Delicias, el pitcheo de los Indios de Juárez se reforzó con dos reactivaciones: Emilio Guerrero y Raymundo Rodríguez.

El lanzador chihuahuense Rodríguez, quien jugó la temporada pasada con Rojos de Jiménez ha sido reactivado por parte de la escuadra aborigen para estos últimos duelos del torneo.

“A todos los peloteros nos gustan este tipo de circunstancias. Gracias a Dios ya tengo un campeonato con Dorados y con todas las ganas de aportar la experiencia que tenemos”, expresó.

Ésta ha sido la primera temporada de ‘Ray’ con el equipo de Indios, luego que jugó cinco años con Jiménez y anteriormente con los Dorados de Chihuahua.

“Muy feliz con el cambio para acá. Me han tratado excelente, de una gran manera y vengo a aportar”, comentó.

El serpentinero de la tribu dijo estar listo en caso de que el manager Eduardo Rivera decida mandarlo a la lomita, pues aseguró que nunca dejó de entrenar y también no perdió de vista lo que ha logrado el equipo.

“Los he visto muy motivados a todos. Afortunadamente tenemos la ventaja y esperemos el viernes poder concluir con el campeonato”, declaró.

‘El Cachorro’ Guerrero también fue reactivado por la tribu, luego de que formara parte del roster inicial de la temporada y manifestó estar motivado con su regreso al equipo en esta etapa determinante.

“Una de las cosas que me motivó para regresar es regalarle el campeonato a mi madre. Ella es ‘Indio’ cien por ciento, siempre ha estado al pie del cañón con los Indios y se lo merece”, externó el juarense.

El pelotero de 36 años dijo que pudo observar los cinco juegos que se han disputado en la serie y destacó el bateo de la escuadra juarense.

“El trabajo nos toca al pitcheo, hay que mantener esos juegos y sacarlos adelante. Estamos a un paso y debemos ir por el juego del viernes, no hay mañana, ése debe ser el séptimo juego para nosotros”, comentó.

Guerrero jugó con los Algodoneros de Delicias la temporada anterior bajo las órdenes de Francisco Estrada.

Incluso el serpentinero fue dirigido por Javier Morales, actual manejador de los de la Tercera Zona, en el Campeonato Nacional 2016.

“Morales es una excelente persona, un manager atrevido, no duda en hacer jugadas inesperadas. Esto es una arma de dos filos porque ellos también me conocen, pero el pitcheo manda”, dijo.

Guerrero manifestó estar en buen estado físico y se declaró listo para saltar al montículo si así lo desea el timonel aborigen.

“No dejé de trabajar, seguimos entrenando. Siento mi brazo al cien por ciento y me da gusto estar al ritmo de mis compañeros”, puntualizó. El pitcher sonorense Luis Fernando Miranda está en duda para ver acción en el sexto juego de la serie en el Gran Estadio Delicias.

De acuerdo con información del vocero del equipo, Alfonso Venegas, Miranda estaba contemplado para ser el abridor el próximo viernes, pero el sonorense no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el juego tres durante la quinta entrada y será sometido a una segunda evaluación médica.