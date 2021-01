Brazo gigante

Cortesía

El chihuahuense Ricardo Estrada cumplió uno de los sueños más anhelados por cualquier joven que practique el beisbol: ser firmado por una organización de Grandes Ligas.

Estrada Domínguez se une así a otros prospectos del estado que pertenecen a las Ligas Menores. El pasado 18 de enero fue uno de los jóvenes firmados por los Gigantes de San Francisco.

“Es un sueño hecho realidad, algo muy anhelado, y estoy muy contento por eso, es algo que siempre quise, que siempre soñé y que trabajé muy duro por obtenerlo, me siento muy feliz y muy agradecido”, comentó Estrada.

El lanzador zurdo de 19 años fue el único mexicano que los Gigantes firmaron en este período.

“Creo que lo que pudieron ver en mí fue mi recta, mi velocidad, que es buena, entonces tanto en la academia como en otras partes donde pitcheé, eso es lo que pudieron ver”, relató.

Ricardo estuvo en la Academia González durante tres años, donde desarrolló su talento al nivel en el que varias organizaciones pusieron su vista en él. También estuvo jugando en la Liga de Prospectos de México, que tuvo lugar el año pasado, con buenas actuaciones.

“Empecé en la escuela Tarahumara, desde la categoría de “pañalitos” a los cinco años, y ahí estuve hasta que me firmaron de la Academia González, me fui para allá (Tijuana) a los 16 años apenas cumplidos”.

El zurdo aún no sabe cuál será su destino inmediato. Lo único que sabe es que ya quiere partir a buscar el siguiente sueño, que es avanzar en las sucursales de los Gigantes y, algún día, llegar a las Mayores.

“Aún no me dicen con seguridad, es probable que me vaya a Arizona primero, pero no sé así a ciencia cierta, voy a esperar qué me dicen y luego a seguir adelante y a seguirme preparando”, comentó brevemente.

Estrada se une a otros chihuahuenses que recientemente han sido firmados por organizaciones de Grandes Ligas, como Mario Pérez y Ramón Carrasco con Milwaukee, Jemir Leal con Kansas City, y Pedro Santillán, quien firmó también el pasado 15 de enero, con los Dodgers de Los Angeles.

Conózcalo

Ricardo Adrián Estrada Domínguez

Edad: 19 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 85 kg

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Posición: Lanzador zurdo