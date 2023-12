Brazadas nacionales

Un grupo de seis nadadores del Centro Acuático Universitario, de la mano del entrenador Silex Ronzon, consiguieron sus boletos para el Selectivo Nacional que se llevará a cabo del 14 al 21 de diciembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Kimberly Vargas Jáuregui, Valentina Leschenne Vázquez, Maya Balcázar Guerrero, Gael Terrazas Guzmán, Gael Jáquez y Raúl Sebastián Silva Sarabia, buscarán mejorar sus marcas, pelear por medallas y ser seleccionados nacionales en diferentes pruebas en la Sultana del Norte.

Con ocho años en la natación, Kimberly calificó en 50, 100 y 200 metros mariposa.

“En el estatal me sentí muy bien, muy a gusto, emocionada porque en el primer evento califiqué, entonces ya sabía que iba a ir para Monterrey y me sentí más confiada, en el 100 mariposa en la primera vez me faltaban cuatro décimas para calificar y ya para la segunda ocasión, la final, lo logré y sobrepasé el tiempo que me pedían”, declaró la nadadora de 13 años de edad.

Valentina logró primer lugar por puntos, calificó en dorso, pecho y combinado, y por ahora además de continuar con sus rutinas diarias también se ajusta el cambio de entrenador que tuvieron.

“Me siento físicamente no tan preparado, me falta todavía ir desarrollando eso, pero mentalmente ya estoy listo para competir”, dijo por su parte Gael Terrazas, de 15 años de edad.

“Me metieron al agua a los seis meses, pero nadando así bien desde los seis años. He estado en este deporte siempre y me ha gustado porque me tranquiliza mucho, es como mi segundo mundo, es donde yo me relajo y donde todo lo que tengo durante el día lo saco y me tranquiliza mucho la natación”, compartió Terrazas.

Gael Jáquez también calificó al nacional en diferentes pruebas, 50, 100 y 200 metros estilo libre, así como en 100 mariposa y 50 dorso.

“Me fue bien, la verdad, hasta yo me sorprendí que me fuera bien con los tiempos que hice”, comentó Jáquez, que es uno de los nadadores más experimentados de este grupo con una decena de nacionales en su carrera deportiva.

“Espero poder bajar más mis tiempos y a ver si cae una medalla, a ver si llega, pero vamos a hacer todo lo posible”, añadió Jáquez.

“La verdad en el estatal no me fue del todo bien, no fueron los resultados que quería, hubo distintas cosas entre las cuales que nos cerraron el Centro Acuático dos semanas antes de la competencia, pero se hizo lo que se pudo y a puro entrenamiento y esfuerzo se logró calificar al Nacional”, mencionó Raúl Silva, quien calificó en 50, 100 y 200 pecho, así como 50 y 100 dorso.

“En Monterrey la idea es volver a pasar a final porque ya en la categoría que estoy con pasar a final es casi seguro ser seleccionado nacional y en la Olimpiada pasada, en los Juegos Conade, quedé plata y con el tiempo que hice en ese entonces ahorita quedaría tercer, cuarto a lo mucho y ya con eso es una plaza segura en la selección”, dijo Silva.