Brazadas firmes

Los nadadores juarenses Gael Terrazas y Raúl Silva compiten a partir de este martes, y hasta el próximo domingo, en el Selectivo Nacional de Natación convocado por el Comité Estabilizador de la World Aquatics (antes FINA) en Monterrey, Nuevo León, de donde surgirán los seleccionados mexicanos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año.

“La verdad me siento fuerte, siento que por fin estoy llegando al nivel que tenía antes de la pandemia, que ya es un gran logro en sí porque antes yo era medalla casi cada competencia. Volvimos y recaí mucho a comparación de otros equipos como el DF, Monterrey, que no dejaron de competir y entrenar, pero ya el profe nos está poniendo, sobre todo a nosotros dos, entrenamientos más de velocidad, intensidad, resistencia para poder llegar al nivel que teníamos antes y poder dar una buena marca”, declaró Silva antes de un entrenamiento en la alberca ‘Lolita Gómez’.

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Aeronáutica en la UACJ, Silva comentó que entrena seis días a la semana, con dos horas diarias de nado y dos de gimnasio.

–¿Cómo empezaste en la natación?

“Yo se la riego mucho a estos muchachos porque llevo más tiempo nadando que muchos de ellos vivos. Tengo 21 años y llevo nadando desde los tres y medio, cuatro. Me pasó como a todos, me metieron en un principio porque cuando íbamos de vacaciones mis papás querían quitarse la preocupación de que no se ahogue y así. Me metieron y uno de los entrenadores vio que tenía potencial, me metió al equipo y ahí me quedé; me quedé y mis papás al principio no me dejaron salirme del equipo porque, quieras que no, estar en un equipo de deporte te forma carácter ya sea de disciplina, de perseverancia, de todo, y pues así es como hemos llegado”, compartió Silva.

Aunque suene a cliché, dijo Silva, la natación es para él un estilo de vida.

“Yo creo que cualquier deportista puede decir lo mismo, tú mismo como deportista te ves diferente a las otras personas; cuando otros salen de fiesta tú tienes que estar descansando, tienes que estar entrenando, tienes que comer bien, no puedes salir a todas las fiestas que te invitan. A veces te tienes que desvelar haciendo tarea porque entrenaste tarde, pero sobre todo la natación es como una escapatoria porque con esto de la pandemia muchos traen cosas en la cabeza de las escuelas, de problemas familiares y el deporte siempre ha sido una escapatoria”.

Para Silva esos sacrificios han valido la pena y espera ser seleccionado nacional para poner en alto el nombre de México.

“Voy a ir a un selectivo único, en ese selectivo si califico a finales y logro estar entre los primeros cuatro voy a poder ir a competencias internacionales, y también a finales de mayo voy a los Juegos Conade y ahí si quedo en primer lugar me puede ver México y pueden llegar a escogerme para competencias internacionales también”, dijo por su parte Gael Terrazas.

Conózcalos

Nombre: Gael Terrazas Guzmán

Fecha de nac.: 3 de diciembre de 2008

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 60 kg

Nombre: Raúl Silva Sarabia

Fecha de nac.: 3 de mayo de 2001

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.84 m

Peso: 75 kg