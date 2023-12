Brazadas de nivel

Los nadadores juarenses Ian Santarriaga y Carlos Veloz se coronaron en el Campeonato Nacional de Curso Corto, que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, mientras que su compañera de equipo, Camila Ruvalcaba, ocupó el segundo lugar, todos en la categoría 11-12 años.

“En este Nacional siento que me fue mejor que en el anterior, me puse a entrenar de una manera diferente, hice otro tipo de ejercicios y gracias a Dios eso me dio más fuerza y pude bajar más los tiempos”, comentó Camila, quien compitió en ocho diferentes pruebas y terminó en segundo lugar por acumulación de puntos.

La nadadora de 12 años señaló que como no dio los tiempos para terminar entre los primeros 15 lugares de la fase estatal iba quedando en hits más abajo, por lo que era más difícil quedar en los primeros sitios.

“Ya que a las que les había tocado en los primeros hits se jalaban de la más rápida y eso te hace enfrentarte contra ti misma y no jalarte de las demás, no irte guiando por las demás”, añadió Camila.

Ganador de medalla de oro, Ian Santarriaga declaró que la competencia estuvo muy padre, pero lo difícil fue que eran 200 nadadores.

“Se premiaban 10 de primero, 10 de segundo y 10 de tercero y la verdad muy contento de poder estar entre los mejores 10 del país de primer lugar y a seguir entrenando”.

Para el 2024, Ian tiene la mente puesta en el selectivo, donde espera bajar sus tiempos, y así calificar al Centroamericano.

Carlos Veloz también regresó con una medalla de oro colgada al pecho y en ese sentido dijo que fue una medalla lograda con mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, al tiempo que agradeció a su familia, a su entrenador y en especial a su mamá, que pagó todo para que él pudiera acudir a este Nacional.

“En realidad no es tan difícil, sólo con que te dediques y le metas toda la galleta del mundo y mucho esfuerzo se puede lograr”.

Veloz hizo honor a su apellido y en los 800 metros libre bajó 24 segundos.

“La verdad es muy difícil bajar 24 segundos, pero si tienes un enfoque y una meta qué lograr, pues se vuelve más fácil. Yo diría que para que ganes y bajes muchos segundos tienes que entrenar como si no hubieras ganado nada aún”.

Conózcalos

Nombre: Camila Ruvalcaba Castro

Fecha de nac.: 21 de abril de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 12 años

Estatura: 1.55 m

Peso: 55 kg

Nombre: Ian Carlos Santarriaga Salinas

Fecha de nac.: 17 de septiembre de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 12 años

Estatura: 1.62 m

Peso: 46 kg

Nombre: Carlos Adrián Veloz Martínez

Fecha de nac.: 10 de marzo de 2011

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.66 m

Peso: 55 kg