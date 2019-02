Bravos, muy ‘chatos’ al ataque

La falta de gol en el equipo de los Bravos de Juárez es evidente. En el tema estricto del Ascenso MX, sin tomar en cuenta su desempeño en Copa MX, la escuadra fronteriza llegó a 304 minutos sin que alguno de sus jugadores marque.

Si bien es cierto el conjunto juarense se impuso a Tampico Madero uno por cero, en la jornada cinco, la única anotación de ese partido fue un autogol de David Andrade, al minuto 41.

El gol de Kevin Gutiérrez, en el empate a uno con Mineros de Zacatecas, en la fecha cuatro, ha sido el más reciente que ha marcado alguno de los jugadores de Bravos.

Esa anotación en tiro libre cayó al minuto 56.

Los otros dos tantos han sido obra de Leandro Carrijo, contra U de G, en la fecha dos.

Después del triunfo sobre Tampico Madero, el equipo juarense perdió uno por cero en casa ante Venados de Yucatán y el viernes pasado cayó dos por cero ante el Atlético San Luis.

“No estamos finos para definir, nos ha costado en este torneo poder hacer goles y estamos en un bajón, en un bajoncito de dos partidos que esperemos ya sacarlo adelante a partir de la semana que viene”, comentó el entrenador Gabriel Caballero, luego del tropiezo en San Luis por dos goles a cero, el viernes por la noche.

Con el descalabro Bravos se quedó estancado en siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas y tiene un juego pendiente con Dorados de Sinaloa. “Hemos bajado también un poco individualmente de como terminamos el torneo pasado; algunas lesiones de algunos jugadores que no han vuelto a estar como estaban en su mejor momento, habrá que tener cierta paciencia para que encuentren de nuevo su nivel, otros han bajado su producción, pero espero poder recuperarlos rápido en lo que nos queda del campeonato, cerrar de la mejor manera posible”, mencionó el estratega.

Pese al panorama que actualmente enfrenta el club fronterizo, Caballero Schiker aseguró que no se vuelve loco por la derrota ante San Luis, como tampoco por tener ya dos tropiezos consecutivos en el Ascenso MX.

“Yo no me vuelvo loco por perder este partido ni por perder dos seguidos, pero tenemos que corregir y mejorar en muchos aspectos”, aseveró el técnico argentino naturalizado mexicano.

El próximo miércoles 20, los Bravos recibirán a Puebla en actividad de la jornda seis de la Copa MX y el domingo 24, a Toros Celaya, en el Ascenso MX.

“Sin duda que la obligación nuestra es estar en la Liguilla y lo vamos a hacer. Vamos a levantar y el equipo va a cerrar bien el torneo y va a estar en la Liguilla, sin duda”, puntualizó.