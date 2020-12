‘Bravos, mi reto’

Cortesía

Lo que se diga por fuera no importa, no le pone atención, la única opción que le convenía tras su salida de los Pumas de la UNAM era venir a los Bravos del FC Juárez, dijo ayer tajante el mediocampista Andrés Iniestra y uno de los refuerzos del equipo juarense de cara al torneo Clausura 2021 de la Liga MX del futbol mexicano.

En conferencia de prensa virtual, el excapitán de los felinos aclaró que él nunca vio como un castigo su cambio a los Bravos.

“No, la verdad lo que se diga afuera no me importa, no le pongo atención. Éste es un gran reto para mí, me impresionó de buena manera encontrarme con un gran grupo, vengo de un gran club y quiero hacer bien las cosas en Juárez”.

El futbolista de 24 años de edad, nacido en Guadalajara, dijo que los retos personales los hace a un lado y se interesa solamente en los retos grupales, además de que le agrada la competencia interna y aportará su granito de arena, para lo cual se pone a disposición del cuerpo técnico y ofrece lo que ha aprendido en todos sus años como profesional.

El interés que la directiva juarense mostró por contar con sus servicios fue determinante para que Iniestra aceptara la oferta y ahora forme parte del plantel que dirige el entrenador Luis Fernando Tena.

“Uno quiere ir adonde confían en uno. Me platicaron el proyecto y me gustó bastante, me convenció mucho. Lo tomo como siempre he tomado todo, pongo a disposición todo de mí. Me voy a entregar porque así me gusta ser, no me siento el fichaje más importante, todos somos importantes aquí”, declaró el tapatío.

Iniestra reiteró que éste es un nuevo reto para él, con objetivos muy claros que tratarán de cumplir, además de que cuentan con un gran entrenador.

“Tena es un gran director técnico, el único campeón olímpico de los técnicos mexicanos. Es un honor trabajar con él”.

Por ahora, en los pocos días que Iniestra tiene con los Bravos, solamente ha visto acción en un partido de preparación y dijo que lo hizo como contención clavado, como siempre lo ha hecho en su carrera.

Finalmente, en su mensaje a la afición juarense dijo que “vengo comprometido con el club para darle los resultados que se merecen. Estamos para pelear y estar en la liguilla y ya en la liguilla puede pasar cualquier cosa, así es que buscaremos llegar de la mejor manera al inicio del torneo”.

Nombre: Andrés Iniestra Vázquez Mellado

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 11 de marzo de 1996

Lugar de Nac.: Guadalajara, Jal.

Edad: 24 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 76.5 kg

Debut Liga MX: 20 de julio de 2018, Veracruz vs Pumas

Debut Ascenso MX: 21 de julio 2017, Venados vs Mineros

Números en el Apertura 2020

Juegos jugados 10

Titular 10

Minutos 868

Goles 1

Autogoles 0

Amarillas 1

Rojas 2