Bravos frente a una pesada agenda

Después de eliminar a León en penales (4-2) en los octavos de final de Copa MX, anteayer, los Bravos FC Juárez garantizaron su permanencia en el Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Tiburones Rojos de Veracruz en los cuartos de final, tentativamente para el miércoles 13 de marzo a las 18:00 horas.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la fase de cuartos de final se llevará a cabo el martes 12 y miércoles 13 de marzo.

El mismo día que juega Bravos frente a Veracruz, se dará el clásico nacional entre América y Chivas, en el Estadio Azteca.

Un día antes, los partidos que ponen en marcha los cuartos de final son: Pumas contra Dorados, en el Estadio Olímpico Universitario y Monarcas frente a Xolos, en el Estadio Morelos.

La combinación de juegos tanto en Liga como en Copa mantendrá con bastante actividad a Bravos.

El club juarense tendrá un total de seis partidos en 25 días (del 6 al 30 de marzo).

El conjunto fronterizo no tiene partido este fin de semana, ya que le corresponde descansar, pero estará el miércoles seis de marzo en Zacatepec para encarar la jornada 10 del calendario de Liga.

Para el 10 del mismo mes, por segundo domingo consecutivo jugará en casa, ahora ante los Potros UAEM, en la fecha 11 de la misma competencia.

Después de estos dos partidos de Liga se viene el duelo de Copa ante los escualos, que sufrieron pero alcanzaron la fase de cuartos de final, al superar en los minutos finales 2-1 a Mineros de Zacatecas.

El domingo 17 vuelven a jugar en la Liga ante Cimarrones de Sonora, en calidad de visitantes.

La fecha FIFA se tiene programada para ese posterior fin de semana, pero Bravos no descansará ya que deberá viajar a Culiacán para encarar a Dorados el sábado 23 de marzo.

El encuentro ante el ‘Gran Pez’ es el que no se llevó a cabo en la jornada tres, en enero pasado.

Una semana después, el 30 de marzo, de nuevo en casa en día sábado, recibe a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en actividad de la jornada 13.

La semifinal de Copa será el 2 y 3 de abril, para cerrar con la gran final el día 10 del mismo mes.

Si Bravos supera al conjunto jarocho tendrá que sumar esta fecha a su cargado calendario de competencias, agregando además el duelo de la jornada 14 de Liga ante Atlante, programado para el viernes cinco de abril.