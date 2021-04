Bravos esperan duelo complicado en León

Marco Tapia / El Diario

Mañana contra León, los Bravos de Juárez tienen la primera de tres últimas oportunidades para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que les ayuden a salir de los lugares en que estarían obligados a pagar una multa millonaria al término del Clausura 2021 de la Liga MX. Por eso, el delantero Eryc ‘La Culebra’ Castillo considera que este es uno de los compromisos más complicados para la oncena juarense.

El FC Juárez llega a este duelo ubicado en el penúltimo lugar de la tabla general con un total de 12 puntos, mientras que los Esmeraldas, actuales campeones de la competencia, ocupan el séptimo puesto con 20 unidades. El equipo del Bajío suma cuatro victorias consecutivas, su más reciente descalabro se presentó en la jornada 10, cuando fue derrotado 2-1 por el América en el estadio Azteca.

“Creo que el compromiso que viene es un muy complicado, sí podríamos decir que uno de los más complicados del torneo; es un equipo que tiene un funcionamiento que de dos a tres años viene jugando a gran nivel y, bueno, creo que nosotros tenemos que ir a hacer nuestro trabajo”, declaró Castillo.

“La verdad creo que son puntos muy valiosos, creo que tenemos que ganar la mayoría de los puntos y dependiendo de ahí vamos a ver qué sucede al final”, agregó el ecuatoriano de 26 años de edad.

Desde la llegada de Alfonso Sosa al timón, ‘La Culebra’ ha sumado más minutos sobre la cancha y en los tres juegos más recientes ha sido titular, incluso en la derrota contra los Tigres jugó los 90 minutos.

“La verdad me he sentido más suelto, creo que por ahí cuando no tienes minutos, no tienes juego, creo que por ahí se te complica”.