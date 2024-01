Bravos convocados

Los futbolistas fronterizos y de los Bravos, Ricardo Juárez e Ian Orozco, han sido convocados por la Selección Mexicana Sub-20 que ahora dirige Eduardo Arce para disputar el Torneo del Sol, competencia con combinados de jugadores de equipos de la Liga TDP (Tercera División).

Este torneo servirá como preparación para el Tri Sub-20, ya que en marzo disputará el Premundial de la Concacaf en esta categoría.

Juárez y Orozco habían sido convocados en la Selección Mexicana Sub-18 durante 2023 y ahora dan el salto a la siguiente categoría para continuar con su proceso en selecciones menores y también en busca de llenarle el ojo al entrenador para ser considerados para el próximo Premundial y, por supuesto, para el Mundial en caso de conseguir el boleto.

Se trata de la primera convocatoria de Arce como director técnico de la Sub-20, que fue nombrado en el cargo en diciembre del año pasado en sustitución de Carlos Cariño, quien ahora tomará las riendas de la Selección Sub-17. Arce llega a las Selecciones Inferiores de México después de dirigir un torneo al Puebla en la Liga MX.

Juárez, Orozco y el Tri Sub-20 participarán en el Torneo del Sol, que se desarrollará en Guadalajara, Jalisco del 9 al 13 de enero. La competencia contará con 12 equipos participantes, el combinado dirigido por Arce es uno de los invitados.

Ayer los futbolistas reportaron en tierras tapatías para iniciar con su concentración. Su primer partido lo tendrán este martes 9 de enero contra la Selección Centro Sur a las 8:00 am. El segundo encuentro del Tri Sub-20 será contra Guadalajara a las 10:30 am; mientras que el jueves 11 cerrarán la primera fase contra la Selección Occidente a las 8:00 am (horas de Ciudad Juárez).

Las semifinales del Torneo del Sol se disputarán el viernes 13 de enero y la final, el sábado 14.

En octubre los dos futbolistas fronterizos fueron convocados por Cariño a la Sub-18 para un denominado microciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y para un partido amistoso.