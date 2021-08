Bravos, a sumar

Uno no sabe todavía lo que es ganar, el otro no sabe lo que es perder, aunque tiene sólo una victoria después de seis jornadas en el Apertura 2021. Son los Bravos de Juárez y Santos de Torreón, que se enfrentan esta tarde en la cancha del estadio Corona, ambos con hambre de triunfo.

El equipo juarense, dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, llega a este duelo con apenas dos puntos de 18 posibles, conseguidos gracias a los empates contra Chivas y Tijuana.

Por su parte el cuadro de La Laguna se mantiene invicto, pero es el rey del empate con cinco igualadas y solamente una victoria, que lograron como visitantes 3-0 sobre Necaxa, en la jornada inaugural. Después de eso, Santos suma cinco empates al hilo.

“Es un equipo muy completo, muy atrevido, va siempre al frente, es muy buen rival y nosotros tenemos que dar un partido perfecto”, declaró el defensa de los Bravos José Manríquez en relación con el Torreón.

La semana pasada el FC Juárez se quedó cerca de sumar su tercer empate consecutivo, pero en el minuto 83 los madrugaron y cayeron con Necaxa 1-0. El equipo coahuilense visitó a los Panzas Verdes de León y regresó a casa con el empate a un gol en la bolsa.

Manríquez agregó que los Bravos deberán tener mucha atención esta tarde sobre el terreno de juego.

“Estar bien concentrados todo el partido, tiene que ser un partido perfecto, apoyarnos en el grupo, hacer buen grupo y las cosas se dan. Tenemos que empezar por el cero atrás y de ahí en adelante lograremos hacer buenas cosas”.

El torneo pasado los Bravos también visitaron Torreón y fueron superados 3-2. El juarense Santiago Muñoz anotó el segundo gol para la causa santista.

Manríquez señaló que cada día el equipo juarense está más completo, aunque también hay bajas, pero eso no se puede usar como pretexto ante los malos resultados.

“Ya nos estamos adaptando más y ya el equipo está más sólido, tiene el profe más compañeros con los que puede complementar y poder hacer un mejor papel”.

El defensa del cuadro fronterizo confía en que hoy obtendrán un bueno resultado y eso abrirá la puerta para que lleguen más durante el resto del torneo.

“Lo que pasa es que hemos tenido por ahí errores y fallas puntuales que nos han costado, pero ganando se va abrir ahora sí que el camino a la rachita de buena hora, primero Dios”.

Finalmente, Manríquez comentó que siempre soñó con jugar en el máximo circuito del futbol mexicano, sueño que se ha hecho realidad con los Bravos.

“Trabajo para estar siempre al día lo mejor posible, siento que me he estado adaptando muy bien, el Tuca confía en mí, me ha puesto por ahí en varios partidos de inicio y yo seguiré dando lo mejor de mí en cada partido”.

Para hoy

Jornada 7

Santos vs Bravos

5:00 pm, TSM Corona

TV: FOX Sports

Bravos

Juegos jugados 6

Ganados 0

Empatados 2

Perdidos 4

Goles a favor 5

Goles en contra 11

Puntos 2

Santos

Juegos jugados 6

Ganados 1

Empatados 5

Perdidos 0

Goles a favor 7

Goles en contra 4

Puntos 8