Bravos, a culminar el trabajo

Los Bravos FC Juárez saltan este día a la cancha a finiquitar la obra que comenzaron a labrar el sábado pasado en el Estado de México, cuando se impusieron 4-1 al Atlante.

El juego de vuelta de los octavos de final se dará hoy, a partir de las 11:00 de la mañana en el campo del Complejo Bravos.

Durante los días previos a esta segunda confrontación los dirigidos por Tomás Campos entrenaron aspectos tácticos, donde el exceso de confianza no existe pese a la ventaja obtenida.

El momento de ratificar el buen momento del grupo es este día y avanzar a los cuartos de final de los clubes sin derecho a ascenso.

“Dentro del futbol todo puede pasar y lo que nos corresponde es darles las herramientas para que ellos puedan solucionar problemas en la cancha; sabemos que no está definida la llave, hay que inculcarles eso, que estén atentos y que peleen cada balón como si fuera el último”, expresó Tomás Campos el timonel del conjunto fronterizo.

Bravos tiene un invicto de 49 partidos y está cerca de avanzar a la ronda de los mejores ocho de la categoría, pero para eso deben cerrar esta serie ante los Potros del Atlante.

“No vamos a relajarnos, hay que jugar siempre a tope, plantar bien el partido y cuidar cada detalle que nosotros podamos detectar”, comentó Campos.

El sábado pasado en la cancha del Nuevo Territorio Azulgrana los Bravos dieron un golpe de autoridad al imponerse en el juego de ida 4-1 al Atlante.

José Zapata, en dos ocasiones, y Roberto Alderete con dos más, fueron los autores de los goles con los que Bravos obtuvo el triunfo.

La escuadra juarense concluyó la temporada regular en calidad de invicto y en el superliderato del Grupo 13, con una suma de 60 puntos, producto de 18 victorias, cuatro empates y dos puntos extras, que se adjudicaron en tanda de penales.

Ayer después de concluir la sesión habló el portero Marco Canales, quien este torneo estuvo con el primer equipo de Bravos:

“Estamos muy concentrados, muy preparados, sabemos que no será fácil pero vamos con todo por el pase a cuartos de final”, afirmó.