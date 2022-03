Bravas siguen al fondo de la tabla

Ciudad Juárez.— Simplemente las Bravas de Juárez no saben ganar partidos. Este miércoles por la noche una vez más, y como ha sido costumbre en el torneo, tuvieron una desatención defensiva en los últimos minutos, que abrió la puerta para que Mazatlán les anotara el gol del empate y les sacara la victoria de la bolsa en partido de la Jornada 11 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil que se jugó en el Estadio Benito Juárez.

La escuadra juarense, dirigida por la tapatía Ana Cristina González, se lanzó con todo al frente desde el silbatazo inicial, dominó la mayor parte del partido, sumó innumerables tiros de esquina y generó oportunidades de gol por otras vías, pero la falta de contundencia no les permitió hacerle mayor daño a la portería defendida por Alondra Ubaldo, exportera del FC Juárez Femenil.

PUBLICIDAD

Tuvieron que pasar 64 minutos para que Jasmine Cásarez abriera el ostión mazatleco y le pusiera números al marcador.

La jugadora extranjera de las Bravas tomó el balón por la banda izquierda, lo condujo hacia el área grande, quebró a dos defensas y de pierna derecha disparó y venció por abajo a Ubaldo.

El equipo fronterizo buscó el segundo gol, pero las visitantes no bajaron los brazos y, con menor intensidad, también generaron opciones para tratar de empatar el partido.

La recompensa les llegó al minuto 89 cuando la recién ingresada Montserrat Peña tomó el balón por la derecha, aprovechó bien el enorme hueco que abrió la zaga juarense para entrar al área, sacar un punterazo y por arriba vencer a Christina Holguín.

Este fue el primer empate de las Bravas, que rompieron una racha de siete derrotas al hilo y llegaron a cuatro unidades, pero se mantienen en el fondo de la tabla general.

Jornada tras jornada, después de cada resultado negativo, la entrenadora Tity González no se cansa de decir que tienen que trabajar más para evitar esas desconcentraciones que les hacen perder puntos. Una de dos, o no trabajan lo suficiente en la semana para evitarlas, o las jugadoras no le hacen caso.

El siguiente juego de las juarenses será el lunes 21 de marzo cuando visiten a la Rojinegras del Atlas.