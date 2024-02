Bravas remontan y vencen al Mazatlán

Ciudad Juárez.- Con dos goles de Janelly Farías, las Bravas de Juárez derrotaron 3-2 a las Cañoneras de Mazatlán, luego de ir abajo por dos goles apenas a los 18 minutos de acción, en un reñido partido que incluyó un conato de bronca, correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. El triunfo le permite llegar a las juarenses a 12 puntos, mientras que las sinaloenses se quedaron con seis. Sobre la cancha del Estadio Benito Juárez, habían transcurrido apenas cuatro minutos cuando Soumaya Bouak ganó el balón en territorio de las Bravas y desde las afueras del área se animó a disparar para vencer por arriba a Renata Masciarelli y poner arriba en el marcador a las visitantes ante la sorpresa de todos los presentes en el inmueble de El Chamizal. La sorpresa se hizo más grande al 18’, cuando Samantha López remató dentro del área grande y también por arriba superó a Masciarelli para darle la ventaja 2-0 a las Cañoneras. A los nueve minutos de iniciada la segunda mitad, el equipo juarense tuvo un penalti a favor que se encargó de cobrar Jasmine Casarez, no lo hizo de buena manera y la portera Alondra García alcanzó a rechazar, pero la misma Casarez contrarremato para anotar el primer tanto de la noche para las Bravas, y el sexto en su cuenta personal en el torneo. La presión juarense fue insiste todo el resto del complemento en busca de la igualada y la recompensa al esfuerzo llegó al minuto 79 cuando Farías remató dentro del área grande y mandó el balón al fondo de las redes. El gol del triunfo para las Bravas llegó en tiempo agregado en el cobro de un tiro de esquina, Farías remató sobre el área chica y mandó una vez más la pelota a las piolas, aparentemente apoyado en un jalón por la espalda sobre la ex Brava Alejandra Curiel, que la silbante no vio y se dio por buena la anotación. Poco después del tercer gol de las fronterizas se presentó un conato de bronca en el medio campo que tuvo como resultado la expulsión de María Sánchez, defensa de Bravas, por doble tarjeta amarilla. Después de este juego, las Bravas tendrán un largo receso, pues volverán a la acción hasta el domingo 3 de marzo, cuando reciban a las Rojinegras del Atlas en partido de la Jornada 9, mientras que su duelo de la octava fecha, contra Tigres de la UANL, lo jugarán hasta el jueves 25 de abril en Monterrey.