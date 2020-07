Bravas, por protagonismo en la Liga MX femenil

Archivo / El Diario

A 17 días de que comience el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX femenil, el equipo de las Bravas de Juárez trabaja arduamente para encarar el primer compromiso de esta nueva temporada.

Atzimba Casas, referente en el ataque del conjunto fronterizo, y la mediocampista Naylea Martínez, tienen perfectamente claros sus propósitos para la próxima campaña, en la que buscarán ser protagonistas y jugar su primera Liguilla.

“Ha sido una pretemporada muy diferente con la situación actual y todo, hemos tenido nuestros obstáculos, pero hemos sabido superarlos como equipo. La verdad veo al equipo muy fuerte, muy unido, creo que es lo que nos está ayudando más para sobrellevar todo esto”, comentó Casas Escudero.

La delantera paseña habló en específico de cómo han trabajado para el arranque del torneo.

“(Gabino Amparán) Nos ha preparado tanto en la cuestión física como mental, en la cuestión física no solamente estamos trabajando en el aspecto técnico y táctico, también estamos haciendo trabajo de fuerza, trabajo de acondicionamiento para prepararnos para este primer partido”, señaló.

Atzimba se convirtió en la goleadora de Bravas en su primer torneo en la Liga MX femenil. En el Clausura 2020, con cuatro anotaciones, encabezó el departamento de goleo con Bravas.

Antes de que se presentara el parón en la Liga, Atzimba fue convocada por Christopher Cuéllar, director técnico de la Selección Nacional de México Femenil, e intervino en la Copa Chipre 2020. Fue para ella la primera ocasión que es llamada a un representativo tricolor.

Por su parte, Naylea Martínez sabe que esta etapa de preparación es de revancha para todas las jugadoras pues buscan mejorar día tras día para llegar a punto al comienzo del campeonato.

“Me he preparado mucho en casa, también cuando iniciamos los entrenamientos (en cancha), poco a poco me he puesto mis propias metas, mis propios propósitos, y creo que yo los voy cumpliendo”, manifestó.

La fecha de arranque del Apertura 2020 de la Liga MX femenil está confirmada para el 14 de agosto.

“En el torneo iremos paso a paso, primero que nada, estar en las 18 convocadas y de ahí estar en el once titular. Creo que las metas están muy claras, trataremos de estar en los primeros lugares y mantenernos ahí. ¿Por qué no tener una liguilla? ¿Por qué no pensar en grande? Tener un campeonato para hacer más grande a este equipo”, expresó Naylea.