Brava tricolor

Cortesía FC Juárez

La juvenil jugadora de las Bravas de Juárez, Gabriela Ibarra Hernández, sigue inmersa en un ensueño de metas que se cumplen y conquistas que se realizan, tras ser convocada a la concentración virtual de la Selección Nacional Mexicana Femenil Sub-17.

La convocatoria virtual a la que ha sido llamada la futbolista juarense es tan válida como las que se hacían antes de la pandemia, ya que por lo pronto es la única manera en la que las distintas selecciones pueden reunirse y seguir con su proceso.

“Muy emocionada, muy contenta con este llamado. Es uno más de mis sueños, de mis metas que he trabajado tanto para alcanzarlo”, comentó la jugadora que apenas el pasado 13 de junio cumplió 17 años.

Gabriela, junto al resto de las convocadas, estará trabajando a partir de la próxima semana en dicha concentración virtual de la Selección Nacional de México Femenil Sub-17, en la que conocerá los pilares, la misión y la visión, la metodología y modelo de juego que la Federación Mexicana de Futbol y las Selecciones Nacionales de México implementan para lograr el éxito deportivo.

“La noticia de mi llamado me la dieron los directivos del club. Al saber la noticia mis compañeras se pusieron muy alegres, cada una de ellas me felicitó y me dieron los ánimos para seguir con mi carrera”, dijo la mediocampista de Bravas.

Se espera que, con esa primera concentración, cada una de las convocadas valore lo que representa un proceso de trabajo antes, durante y luego de una concentración, un torneo, una gira, un Mundial o Premundial. Que cada una obtenga las herramientas necesarias para poder dar lo mejor en el terreno de juego.

“Hay mucho talento en el equipo, y esta convocatoria en especial me hace sentir orgullosa de representar a mi equipo, a mi ciudad y en su momento al país. Es un llamado que compromete a mejorar en todos los aspectos para poder seguir siendo considerada en futuras concentraciones”, manifestó Ibarra.

Gabriela es la segunda jugadora de Bravas que en su corta historia como club en el máximo circuito es llamada a una selección. Antes de que se presentara el parón en la Liga, Atzimba fue convocada por Christopher Cuéllar, director técnico de la Selección Nacional de México Femenil, e intervino en la Copa Chipre 2020, que se llevó a cabo en Lárnaca.

“Estoy muy motivada para seguir entrenando fuerte, por hacer mi labor en el terreno de juego por mi equipo, y mantener la humildad”, puntualizó.