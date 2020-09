Brava ideal

Marco Tapia / El Diario

Cindy Caro, mediocampista chihuahuense de las Bravas del FC Juárez y autora del gol con que derrotaron el lunes a las Centellas de Necaxa 1-0, fue elegida esta semana como parte del 11 ideal de la jornada 5 de la Liga MX femenil.

“Me siento bien orgullosa y bien contenta, y a seguir trabajando fuerte para estar ahí otra vez”, declaró ayer la jugadora de Bravas, vía telefónica. “No me lo esperaba, fue algo que me llenó de sorpresa y alegría”.

La jugadora de 25 años y originaria de la capital del estado marcó la diferencia en lo que fue un partido parejo contra las chicas de Aguascalientes, no solamente por el gol que metió al minuto 47 de tiempo corrido, sino porque se mostró insistente a la ofensiva y generó un par de centros que llevaban peligro de gol.

-¿Cómo te sentiste en lo personal en el partido contra Necaxa?

“Siento como que agarramos más confianza, jugando más en equipo, nos liberamos más para ir al ataque”.

El lunes, en el primer triunfo de las juarenses en este torneo, fue la misma Cindy Caro la que inició la jugada que concluyó con su gol, cuando en tres cuartos de cancha, y de espaldas a la portería, pudo ceder el balón a Atzimba Casas, quien lo controló en la afueras del área grande, un poco tirada hacia la banda derecha. Casas vio libre a Selena Castillo y le dio el pase con intención ofensiva, Castillo hizo el pique ofensivo, se le barrió una defensa visitante y en la jugada el balón salió rebotado hacia donde estaba Cindy, que lo vio venir y sin pensarla dos veces remató de media vuelta, le pegó al balón en el aire y lo mandó al fondo de la portería del Necaxa.

“Sinceramente por un momento ni yo me lo creía. Me llegó el balón de rebote, lo vi arriba y dije ‘por qué no intentarlo’, le pegué y vi que iba entrando, y hasta que vi que lo marcaron salí corriendo para festejar”.

En el presente torneo, Caro ha visto acción en los cinco partidos que han jugado las Bravas, en cuatro de ellos ha saltado a la cancha como titular. Suma ya un gol en 317 minutos de juego acumulados, en los que no ha sido amonestada ni expulsada.

De esa manera, Cindy contribuyó a que las Bravas sumaran de a tres y llegaran a cuatro puntos, aunque todavía se ubican en los últimos lugares de la tabla general.

El resto de las jugadoras del Once Ideal de la jornada 5 son la portera del Santos Wendy Toledo, las defensas Ximena Ríos (América), Karla Martínez (Toluca), Selene Valera (América) y Karla Saavedra (Toluca). Las mediocampistas Verónica Pérez (América) y Mayra Ríos (Querétaro), así como las delanteras Brenda León (Cruz Azul), Mayra Santana (Querétaro) y Diana Evangelista (Monterrey).