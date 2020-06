Branko Belichesky, pateador leyenda de Mineros

Tomada de Twitter

Originario de Bitola, Macedonia, Branko Belichesky llegó a a los Estados Unidos a los 12 años prácticamente sin hablar inglés. Después de servir en los Marine Corps y pasar por un junior college en California, llegó a UTEP en 1972, donde jugó hasta 1974 como pateador. A pesar de que le tocaron malas temporadas con los Mineros, Branko se distinguió por dos cosas: su efectividad en los goles de campo y su estilo de patear descalzo el balón.

Fue seleccionado en el Draft de la NFL por los Vaqueros de Dallas, pasó ahí la pretemporada, pero finalmente decidió dejar el juego para ir a estudiar leyes a Harvard.

“Yo era el mejor en este juego”, dijo ‘Bronko’, como prefería que le llamaran, en enero de 2017 en una entrevista publicada en The Prospector de El Paso. “Podía patear una pelota una milla.”

Le gustaba patear descalzo y durante nueve años fue suyo el récord del gol de campo más largo en la historia de UTEP, donde siempre recibió un cálido apoyo de los aficionados.

‘Bronko’ fue invitado a probarse y visitar a la mayoría de los equipos principales en la nación. Logró impresionar a los entrenadores de equipos como Michigan State, Ohio State y Michigan.

Eligió UTEP porque le encantó el clima, la gente y los entrenadores. Durante su primera temporada los Mineros terminaron con un récord de 0-11. A pesar de la temporada difícil de su equipo, ‘Bronko’ registró 20 goles de campo y fue su recurso más fuerte en equipos especiales.

Bajo un nuevo entrenador, Gil Bartosh, en 1974 la historia fue un poco diferente para los picapiedra y terminaron con marca de 4-7. Uno de los mejores triunfos para los Mineros y para ‘Bronko’ fue sobre Arizona State, 31-27, partido en el que hizo efectivos 8 de 8 intentos de goles de campo, incluido uno de 57 yardas.

Al terminar su carrera colegial, ‘Bronko’ decidió entrar al Draft de la NFL, donde fue seleccionado por los Vaqueros de Dallas, pero en vez de aceptar un contrato largo y garantizado, prefirió un firmar un bono por haber sido seleccionado.

“Cuando estuve en Dallas, compartí habitación con Randy White, y un par de semanas después de la pretemporada le dije ‘Randy, ya no quiero jugar más, voy a ir a la facultad de derecho de Harvard’. Randy no podía creerlo, pero le dije que, si alguna vez me lastimaba, estaría sin trabajo y no tendría algo a que recurrir”.

Usó dicho bono y las excelentes calificaciones que tuvo en UTEP para ir a Harvard y obtener su título de abogado. Después de Harvard, Bronko ejerció la abogacía durante 27 años en California y luego decidió regresar a El Paso, donde murió el 9 de junio de 2017 a los 70 años.