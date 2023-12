Blindan Final con 2 mil 900 efectivos de seguridad

Agencia Reforma | 'No se permitirá el ingreso a aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación aun contando con boleto' Agencia Reforma | 'No se permitirá el ingreso a aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación aun contando con boleto' Agencia Reforma | 'No se permitirá el ingreso a aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación aun contando con boleto'

Ciudad de México.- Más de 2 mil 900 elementos de Seguridad Pública y supervisores estarán encargados de vigilar el orden en el marco de la Final del Apertura 2023 entre América y Tigres, hoy en el Estadio Azteca. Los operativos empezarán a las 13:30 horas, mientras que las puertas del inmueble se abrirán a las 16:30. "Se manejará en todo momento la cero tolerancia, toda persona que sea detectada alterando el orden será remitida de manera inmediata a las autoridades. "No se permitirá el ingreso a aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación aun contando con boleto. Si en interiores del estadio no tienen un buen comportamiento serán retirados del inmueble", informó la Liga MX. Esos fueron los acuerdos a los que se llegaron tras la junta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros organismos, así como personal de operaciones de la Liga MX y del Estadio Azteca. "La revisión del código QR se realizará al 100 por ciento, mediante escaneo o revisión visual. A su vez el FAN ID podrá ser solicitado, de forma aleatoria, en el interior del inmueble" Los fans pueden agilizar el proceso de creación de su FAN ID en la web fanliga.mx. "De la misma forma se reitera que el Estadio Azteca implementó el boleto digital para ingresar al evento, es por ello que te recomendamos llegar con tiempo y de preferencia con el boleto en tu wallet IOS o Android para agilizar el acceso".