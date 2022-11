Blindan al Tri de críticas

Ciudad de México.- La Selección Mexicana está blindada de cara a la Copa del Mundo.

A tres días de debutar en el Mundial de Qatar 2022, Carlos Rodríguez asegura que este combinado tricolor no tiene grietas por donde le entren las dudas, ni tampoco le afecta el pesimismo de la afición y prensa frente al reto que tendrá en la justa.

PUBLICIDAD

“Son cosas que pasan en México, Mundial tras Mundial se vive con la misma similitud, con las mismas esperanzas. Obvio depende de lo cerrado que sea el grupo que ese pesimismo no entre, que todos no dejemos entrar eso, que trabajemos con alegría, con entusiasmo, con ganas de lograr lo máximo”, explicó el volante del Tri a CANCHA.

“Depende mucho del equipo y creo que éste es un gran grupo que lo ha demostrado, no fue una eliminatoria tampoco sencilla por todo lo que se habló, pero terminamos estando ahí, peleando el primer lugar, así que es un gran equipo, una gran Selección y una gran familia”.

Rodríguez confía en los sueños de sus compañeros y en la fe que la afición siempre deposita en el Tri.

“Uno siempre sueña, trabaja para lograr mucho, no el quinto partido. Siempre lo he dicho: si pasamos el quinto partido, no creo que ése sea el tope de la Selección, habrá más”, apuntó.

“Entonces hay confianza en el grupo, queda trabajar, al final el mexicano siempre es el que termina ahí, apoyando, siendo de las mejores aficiones, mostrando el cariño que tiene por la Selección en un Mundial, no tengo duda que ahí van a estar los aficionados y será un gran Mundial para nosotros”.

Con eso en mente, Charly desea que el Tri vuele lo más lejos posible en el Mundial, consciente de la gran calidad que hay en el torneo, como la Argentina de Lionel Messi y Polonia con Robert Lewandowski, a quienes se enfrentará México en la Fase de Grupos.

“Cada jugador que va a un Mundial es porque tiene una gran capacidad, de gran nivel, así que no sólo a ellos (Messi y Lewandowski). Todos están dentro de los mejores, cualquiera te puede marcar diferencia así que bueno, espero estar ahí y disfrutarlo al máximo”, apuntó.

37

Partidos suma Charly con el Tri Mayor

10

Duelos disputó en la Selección Olímpica

25

Años tiene el actual jugador de Cruz Azul

79

Días causó baja por su lesión

Así lo dijo

“(Martino) tiene muchas cosas a favor que nos ha demostrado y el grupo confía plenamente en él. Me gusta cómo ve el futbol, la idea que tiene, con la tranquilidad y ese razonamiento que creo es la mayor virtud que él tiene”