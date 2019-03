Blanquean Titanes a Lobos

Con un contundente triunfo de 40-0 sobre los Lobos de la Academia Juárez de Nuevo Casas Grandes, el Club Titanes inició la defensa del título de la Conferencia Norte en la categoría Juvenil Menor de la Liga Estudiantil de Futbol Americano de Chihuahua.

Los Titanes viajaron a Nuevo Casas Grandes para enfrentar a los Lobos, a los que no dejaron lanzar ni un aullido.

En duelo de Guerreros, los del Colegio de Bachilleres no tuvieron problemas para derrotar a los del CBTCJ por pizarra de 20 puntos a 0, para sumar así su primera victoria de la temporada.

En el otro enfrentamiento entre equipos juarenses, los Jaguares del Cbtis 128 rugieron fuerte sobre los Halcones del Club Salvárcar y ganaron por 22 puntos a 8.

En los resultados de los equipos del resto del estado, los Broncos, actuales campeones estatales, no tuvieron problema para vencer a las Panteras 42-0; los Tigres superaron fácilmente a los Cuernos Largos de Delicias, 40-0, mismo marcador con el que los Aztecas derrotaron a los Leones de La Salle, mientras que las Abejas clavaron sus aguijones sobre la Águilas Doradas al derrotarlas 20 a 6.

En la categoría Midget, los Titanes derrotaron 38-6 a los Tigres de Cuauhtémoc y los campeones del estado, los Broncos, superaron sin problemas a las Panteras, 40-0.

Para este sábado, en Juvenil Menor los Titanes van por su segundo triunfo de la campaña cuando enfrenten a los Guerreros del CBTCJ en el Campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga a las 9:00 de la mañana.

A las 12:00 pm, pero en Nuevo Casas Grandes, los Jaguares del Cbtis 128 visitarán a los Lobos, que tratarán de hacer valer la localía para dar un primer aullido.

El domingo, en el ‘Chucus’ Olascoaga, los Halcones del Club Salvárcar se medirán a los Guerreros de Bachilleres en punto de las 10:00 de la mañana también en el ‘Chucus’.

En la categoría Midget, el sábado los Titanes recibirán la visita de La Salle en el ‘Chucus’ Olascoaga en punto de las 11:30 am.