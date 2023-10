Blanquean Filis y se despegan de Diamondbacks

Filadelfia.- Kyle Schwarber conectó dos de los tres jonrones solitarios de Filadelfia ante Merrill Kelly, y los Filis apabullaron anoche 10-0 a los Diamondbacks de Arizona, para ampliar a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Trea Turner consiguió también un cuadrangular y J.T. Realmuto sumó un par de hits y tres impulsadas por Filadelfia, que mejoró a una foja de 7-1 en estos playoffs y se acercó a su segunda aparición consecutiva en la Serie Mundial.

Aaron Nola lanzó pelota de tres hits y ponchó a siete adversarios en seis entradas.

El tercer juego está previsto para el jueves en el Chase Field. Los Rangers de Texas tienen también una ventaja de 2-0 sobre los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, de cara al encuentro de hoy.

Fue otra noche ruidosa en Filadelfia, donde Kelly fue el blanco de la hostilidad del público, tras decir que los fanáticos en el Citizens Bank Park no podían hacer más escándalo que aquellos a quienes escuchó alentar a la selección estadounidense en el Clásico Mundial de beisbol.

No cualquier juego clásico. El de mayo, cuando Turner conectó un grand slam para Estados Unidos que los llevó a las semifinales del torneo.

“Obviamente no he escuchado este ruido en el campo”, dijo Kelly antes del Juego 1, “pero me sorprendería mucho si superara ese juego (del CMB) en Miami”.

Como dicen los niños, desafío aceptado.

Kelly, ganador de 12 juegos esta temporada, fue abucheado vorazmente desde las presentaciones previas al juego hasta su caminata hacia el montículo, una especie de vibra de ‘te mostraremos’ de 45,412 fanáticos acérrimos de los Filis decididos a sacudir el estadio nuevamente en octubre.