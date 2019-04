Big Ten recibe la mayor parte; SEC establece su propio récord

La Conferencia del Suroeste realizó un esfuerzo concertado hace tres años para mejorar la calidad del basquetbol en la Liga conocida de futbol –y eso ha fructificado.

Debido a que Auburn participará en el Final Four después de derrotar a Kentucky en tiempo extra el domingo pasado, la SEC ganó por lo menos 32.1 millones de dólares a través del sistema de la NCAA que les paga a las Conferencias en base a la actuación de sus equipos en el torneo varonil de basquetbol.

Es la parte más alta para SEC con 19 unidades, el término que utiliza la NCAA para los competidores y victorias que califican para recibir un pago, hasta la Élite de los Ocho.

La mejor exhibición de la SEC estuvo bien para el tercer lugar entre la Conferencias durante este año, detrás de la Big Ten, que tiene 21 unidades de por lo menos 35.5 millones de dólares, y la Conferencia de la Costa del Atlántico, con 20 unidades de por lo menos 33.8 millones de dólares.

La Big Ten y la ACC empataron con 13 victorias cada una, sin embargo, la Big Ten colocó un equipo más en el grupo de 68.

En este Torneo de la NCAA no se va a ahorrar dinero a través del sistema de pagos, que se detiene una vez que se llega al Final Four.

El pago total será distribuido durante seis años, el primer pago será en el 2020 y los subsiguientes es probable que aumenten ligeramente cada año, incrementando las ganancias de la Conferencia.

Cada una de las 32 Conferencias de la Primera División tiene garantizada por lo menos una unidad, luego, se les entrega más dinero en base a los equipos y victorias durante las dos primeras semanas del torneo.

La NCAA establece un valor cada año para las unidades –en el 2020 será de 282 mil 100 dólares– y distribuye pagos anuales en base a los resultados de los seis torneos anteriores.

La victoria que logró Michigan State contra Duke el domingo, envió a los Spartans al Final Four, ganando la vigésima primera unidad de la Big Ten y desplazando a la ACC, que también logró establecer un alto desempeño en la Conferencia.