Benjamín Mora apela por Quiñones en la Selección Mexicana

Guadalajara.- Benjamín Mora apela a favor de Julián Quiñones en su aspiración por integrarse a la Selección Mexicana de futbol.

El técnico del Atlas, quien dirigió a Julián Quiñones en su último torneo con los Rojinegros, señaló que no tiene conflicto con el tema de naturalizados en Selección Mexicana.

"Yo exhorto a que siga cumpliendo sus sueños y si uno de ellos es llegar a Selección, pido que se cumpla. Ya si el entrenador en turno encaja en su sistema, será bueno. Sería positivo que esté en la Selección. No sé quién diga que no debería de ir, yo no podría opinar de eso, yo considero que la Selección Mexicana es la Selección Mexicana y no tengo problema en que vayan naturalizados, no ha habido ningún problema en otras épocas en las que han estado naturalizados. Mientras hayan argumentos para ser mejor, no tengo nada en contra", comentó hoy el técnico del Atlas, Benjamín Mora, en conferencia de prensa previo al entrenamiento de esta mañana, de cara al partido contra Monterrey.

Molesto por señalamientos al 'Mudo'

Benjamín Mora mostró su molestia a los señalamientos sobre una supuesta lesión que aqueja a Eduardo "Mudo" Aguirre.

A principios de enero de este año, Eduardo Aguirre se sometió a una operación de hernias discales que fueron reducidas pero no extraídas, motivo por el cual Cruz Azul decidió echar para atrás su contratación de cara al Apertura 2023.

En su partido de presentación, Eduardo "Mudo" Aguirre abrió el marcador precisamente contra Cruz Azul al que terminó venciendo 2-0.

El "Mudo" Aguirre salió de cambio en el segundo tiempo y la imagen del jugador en la banca con una bolsa de hielo en el muslo derecho, se manejó como consecuencia de sus supuestas molestias.

"Sí me molesta (lo que digan de Aguirre ). ¿Por qué no dicen? 'el próximo goleador del torneo'. ¿Por qué no dicen? 'crece un jugador mexicano'. Felicitamos al 'Mudo' por su gol, el próximo jugador de Selección Nacional, claro, eso todavía no lo sabemos, pero tampoco es verdad que esté lesionado. Está bien que lo digan, pero no es problema mío. Sin la edificación de los nuestros no podemos crecer. El chico se mató en la cancha, salió con cansancio porque dio todo. Está entrenando a tope, a mí me gustaría que apoyen a un joven. Siempre decimos que no tenemos buenos jugadores jóvenes, y cuando los tenemos, decimos que está lesionado o enfermo", dijo hoy Benjamín Mora, con notoria molestia.