‘Bella’ Fernández, lista para regresar al cuadrilátero

La juarense Karina ‘La Bella’ Fernández se declaró lista para subir este sábado al ring y encabezar la función ‘Potencia Pura’ presentada por la empresa local Union Promotions, e intercambiar golpes con la originaria de Durango Karely ‘La Pequeña’ Sarabia. La función es a beneficio del DIF local, por lo que el 50 por ciento de la taquilla será donado a la dependencia municipal.

Con poco más de medio año sin pelear, ‘La Bella’ dijo sentirse contenta, lista y en espera de presentarse este viernes a la ceremonia de pesaje y superar el primer obstáculo.

“Yo creo que es lo que todos esperamos, a pesar de que no hemos batallado con el peso ni nada, pero yo creo que son hasta los nervios y todo, como que es algo que ya se viene año con año y yo creo que es lo que esperamos todos, ya lo demás es puro trabajo que hemos hecho de meses y estamos listos”, declaró la boxeadora de 32 años de edad.

- ¿Qué sabes de tu rival?

“Hemos visto videos, yo trato de no ver mucho, de eso se encarga mi entrenador, tal vez los veo una o dos ocasiones y pues nada más para tener idea de cómo pelea y mi entrenador es el que se encarga de la estrategia y de los entrenamientos, que es lo que nos conviene que es lo que no nos conviene. A veces arriba del ring se tiene que cambiar totalmente la estrategia porque ninguna pelea es igual a otra, entonces nosotros estamos listos, yo siempre confío plenamente en mi entrenador arriba y él cuando está abajo del ring también, igual cuando estoy en el entrenamiento sé que es un entrenador de mucha experiencia y pues a hacer caso.”

Karina dijo que ella no sube pensando en noquear a la peleadora que tiene enfrente, sino que prefiere trabajar round por round.

“Si se presenta pues bienvenido sea, nos vamos más temprano, pero si no, estamos preparados para terminar los 10 rounds.”

Además de las peleas oficiales, habrá dos de exhibición con pugilistas que ya se encuentran en el retiro, como Gustavo ‘La Parka’ Enríquez, Mauro ‘Puños de Oro’ Lucero y César Bazán.

“Tengo años que no subo al ring a un combate, aunque sea combate de exhibición, pero siempre he estado en forma y desde mi última pelea nunca he dejado de entrenar más de tres meses”, declaró ‘La Parka’ Enríquez.

“Entonces tengo la curiosidad todavía de volver a pelear, pero me consiguieron esta pelea de exhibición y el rival será un buen sinodal para darme cuenta si es que todavía estoy capacitado o no para poder seguir en el boxeo de manera competitiva”, añadió Enríquez.