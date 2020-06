Beisbolista de los Rockies da positivo a coronavirus

Associated Press

Colorado— El jardinero Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado dio positivo por el coronavirus. Se trata del primer pelotero en las mayores cuya identidad es revelada como un afectado por el padecimiento.

Una persona al tanto de la situación de Blackmon confirmó el resultado de la prueba de diagnóstico a The Associated Press. La persona pidió no ser identificado debido a que no se ha dado un anuncio público.

El diario The Denver Post fue el primer medio en informar sobre la condición de Blackmon, señalando que un total de tres jugadores de los Rockies han dado positivo.