Beard, de Texas Tech, Entrenador del Año

Minneapolis.- Chris Beard, de Texas Tech, tuvo una audiencia entusiasta y ruidosa al subir ayer al escenario para recibir el trofeo del Entrenador Colegial del Año de la Rama Varonil que le otorgó The Associated Press –sus jugadores y familia ocuparon la fila de enfrente para celebrar su éxito.

Estuvo muy contento de poder compartir un momento que según dijo también les pertenecía a ellos.

“No sé qué tuve yo que John Wooden, Bob Knight y Tom Izzo, el entrenador de Michigan State, no tuvieron, aunque no creo que ellos tuvieran a su equipo, que abandonó la práctica durante 30 minutos, sentado en la fila de enfrente cuando recibieron el premio, aunque ésta es una ocasión especial”, les dijo Beard a sus jugadores desde el escenario.

“Quiero agradecer a cada jugador que ha estado en el equipo de este año. Yo no estaría aquí si no fuera por ustedes”.

La presencia de los jugadores –todas las aclamaciones y hasta una pregunta durante una conferencia de prensa del jugador que fue transferido, Tariq Owens– fue algo inusual en esta presentación anual de premios.

Fue un indicio que denotó la unión que han logrado los Red Raiders por el trabajo de su entrenador, un enfoque que guio su carrera a través de un oscuro y poco valuado trabajo como entrenador hasta llegar al escenario más importante del basquetbol colegial.

“Siempre he creído que uno tiene que ser lo que es”, comentó Beard en una entrevista que concedió a The Associated Press.