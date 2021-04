Baylor, el último obstáculo para Gonzaga

Associated Press

Indianapolis.- Ahora viene la parte difícil para Gonzaga.

Menos de 16 horas después de levantarse de la cancha con una de las victorias más brillantes en la historia del juego, los Bulldogs, apenas invictos, regresaron a la cancha de práctica ayer para prepararse para el juego del campeonato nacional.

Su oponente, Baylor, está descansado, listo y esperando un desafío.

La reunión del lunes es una de las que la mayoría de los fanáticos de baloncesto ha esperado durante todo el año –dos años, en realidad–, un enfrentamiento entre dos equipos que han estado en un curso de colisión desde el inicio.

No hay necesidad de motivación adicional aquí. Pero, ¿cómo avanzan los Zags después de eso?

“Es demasiado en 30 horas, pero es lo que es”, dijo el entrenador de Gonzaga, Mark Few. “Mis muchachos han sido excelentes en la preparación de los partidos durante toda la temporada, tan consistentes con el esfuerzo y la atención a los detalles en la noche del juego. Entonces, definitivamente estamos apostando por eso”.

Para resumir, Jalen Suggs aprovechó un tiro desde la mitad de la cancha sobre el timbre para llevar a los Zags a una victoria en tiempo extra 93 a 90 sobre UCLA. El juego terminó después de las 11 p.m. este sábado.

Para cuando eso sucedió, Baylor (27-2) estaba de regreso en el hotel.

“Probablemente éramos como todos los demás en el octavo piso del hotel”, dijo el entrenador de Baylor, Scott Drew, sobre la reacción al tiro. “El pandemónium estalló”.

Los Osos superaron a Houston 78-59 y, de repente, se ven tan imbatibles como los Bulldogs invictos (31-0). Ningún equipo se ha acercado a nueve puntos de Baylor durante las tres semanas en Indianapolis.

JUEGOS PERDIDOS

Este enfrentamiento lleva mucho tiempo preparándose.

Si la pandemia de Covid-19 no hubiera acabado con la postemporada de 2020, ambos equipos habrían sido sembrados número 1 en el Torneo de la NCAA de la temporada pasada.

Se suponía que también jugarían esta temporada. La reunión estaba programada para el 5 de diciembre en Indianapolis –una vista previa del Final Four en la ciudad del Final Four, muchos predijeron–, pero el juego se estropeó cuando un jugador de los Zags y un miembro del personal dieron positivo.

Los entrenadores trabajaron duro para intentar reprogramar. Pero no hubo espacio en el calendario.

Esta es la primera vez desde 2005 que los dos mejores equipos de la lista general de cabezas de serie se enfrentan en la final. Gonzaga ha pasado toda la temporada en el número uno en la encuesta de The Associated Press. Baylor pasó 15 de 17 semanas en el número 2 y terminó en el número 3, sólo detrás de Illinois.

MOMENTO DE MO

Nadie olvidará jamás las lágrimas de Adam Morrison contra UCLA. Ahora, nadie olvidará su ‘Yeessssss’.

La exestrella de Gonzaga estaba cabizbaja, llorando con la cabeza enterrada en la duela después de una devastadora derrota ante los Bruins en el Sweet 16 en 2006.

Quince años más tarde, hace notas de color para la radio de los Bulldogs, y su reacción al ganador del juego de Suggs fue muy sonada un día después por sus tres fuertes gritos de “Yeesssss’.

ANTES DE LA PAUSA

Antes de que el Covid suspendiera su temporada por tres semanas en febrero, los Osos también estaban invictos.

Después de comenzar con 18 victorias y 0 derrotas, perdieron dos de seis poco después de salir del descanso. Drew dijo que la falta de tiempo de práctica de calidad durante el descanso, y luego, cuando Baylor jugaba casi todos los días, pasó factura a la defensa del equipo.

Solo cuando los Osos perdieron ante Oklahoma State en las semifinales del torneo Big 12 pudieron volver a practicar con regularidad y volver a lo básico.

“Nuestros jugadores realmente lo pagaron”, dijo Drew. “Nuestra defensa estaba fallando y teníamos que volver a donde estábamos”.

Analytics ubica a los Osos en tercer lugar en la nación en pérdidas de balón forzadas y sextos en robos, parte de la fórmula para detener a la ofensiva mejor clasificada de Gonzaga.

ENFRENTAMIENTO DE PRIMERA

Suggs está promediando 14 puntos y 5.5 rebotes por juego y se está destacando como una selección de la NBA en caso de que decida irse.

Mitchell dice que sabe que no puede cerrar a nadie por completo.

“Mi trabajo es simplemente frenarlos, no evitar que anoten”, dijo Mitchell. “Todos son realmente buenos en este juego. Mi trabajo es limitar eso”.

INVICTO

Few y Drew son compañeros de pesca en la temporada baja y compañeros de pickleball en la burbuja del baloncesto.

Reconociendo que podría ser una ruptura en los protocolos del Covid-19, Few dijo que él y el entrenador de Baylor no han perdido un juego en las canchas de pickleball establecidas en el estadio de beisbol donde los equipos han ido a tomar aire fresco durante su estadía en cuarentena.

El tiempo que los entrenadores pasaron juntos durante el torneo les ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre sus viajes. Few ha sido entrenador en jefe de Gonzaga desde 1999 y ayudó a convertir la pequeña escuela en una potencia. Drew se hizo cargo de un programa de baloncesto en Baylor destruido después del asesinato en 2003 del jugador Patrick Dennehy por un compañero de equipo.

“Hemos hablado sobre dónde estábamos y dónde estamos”, dijo Few. “Nuestro camino fue mucho más suave y no vino de un lugar tan oscuro. Pero desde donde estaban, es increíble lo que han podido hacer”.

Para hoy

No. 1 Baylor (27-2) vs. No. 1 Gonzaga (31-0)

Campeonato nacional de la NCAA en el Lucas Oil Stadium, en Indianapolis

7 p.m. / 4.1, ESPN

Cómo llegan: Gonzaga derrotó 93-90 en tiempo extra a UCLA, mientras Baylor superó con facilidad a Houston 78-59

Líderes: Por Gonzaga, Drew Timme ha promediado 19.2 puntos y 7.1 rebotes, mientras Corey Kispert 18.8 puntos y 5 rebotes. Por los Osos, Jared Butler ha promediado 16.6 puntos, 4.7 asistencias y 2 robos, mientras Davion Mitchell 14 puntos 5 5.5 asistencias