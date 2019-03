Batalla internacional

Chihuahua.- La invasión brasileña intentará llevarse las hebillas hasta Sudamérica, cuando este domingo se lleve a cabo la edición XXIII del Rodeo de Aniversario de la compañía Promotora de Rodeo.

La cita es a las 16:00 horas en la arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Los brasileños a participar son Dione Souza, Francis Augusto Glauco García, Marco Paulo Marlom Melo, Luis Carlos Rodrigues y Andre Pedroso.

No será fácil para ellos, habrá jinetes de varias partes de México y, por supuesto, los vaqueros chihuahuenses también estarán presentes para intentar que los trofeos se queden en casa.

Se espera una participación de cerca de 100 competidores ya en todas las siete suertes e incluyendo categorías juveniles, que darán un espectáculo a lo que se espera sea un lleno en la arena.

“Sabemos del nivel que hay en Chihuahua y en México, no va a ser fácil, pero nos hemos preparado bien para estar aquí, es un placer venir a esta ciudad a competir”, dijo brevemente Pedroso acerca del evento.

Estos brasileños tuvieron que ganar competencias en su país para poder hacerse acreedores a un boleto de entrada a este tradicional rodeo de aniversario.

Los boletos en preventa tienen costo de 150 pesos y pueden encontrarse en Cibri, El Caporal y Polo El Ranchero. En taquilla, las entradas tendrán un precio de 180 pesos adulto y de 60 pesos niños.

Este rodeo es parte del Tour de la Federación Mexicana de Rodeo



