Batalla final en la NBA

San Francisco.- Cuando Steve Kerr ve la forma en que los Celtics de Boston construyeron un equipo capaz de pelear por el campeonato, percibe muchas similitudes con los pasos que siguieron los Warriors de Golden State para llegar a las Finales de la NBA en el 2015.

Boston construyó su base a través del Draft, seleccionando a Marcus Smart, Jaylen Brown y Jayson Tatum en un período de cuatro años entre 2014 y 2017, y agregó las piezas necesarias para cubrir las deficiencias este año y llegar a las Finales.

Esta noche, en el primer duelo de las Finales, Boston se medirá con los Warriors de Kerr, que disputarán su sexta serie por el cetro de la NBA en ocho años, liderados por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

“Tradicionalmente así es como deben funcionar las cosas en la NBA”, reconoció Kerr. “Si miras a través de los años, normalmente cultivas un equipo con el Draft, superas los problemas camino a la postemporada, avanzas y llegas a las Finales. Nuestro equipo se construyó de alguna manera igual, creo que esto es bueno para el deporte”.

Ese enfoque contrasta una tendencia en ascenso en la liga: La contratación de megaestrellas por parte de los equipos que intentan construirse en la agencia libre o con canjes y no en el Draft.

Ambos equipos cuentan con ocho jugadores que llegaron en el Draft. De acuerdo con ESPN, éstas son las primeras Finales desde Chicago-Utah en 1998 en que los tres mejores anotadores de los playoffs de cada equipo debutaron en sus equipos actuales.

Las similitudes entre los equipos no están completas, ya que la mayor discrepancia ha sido la experiencia. Encabezados por Curry, Thompson y Green, los Warriors han jugado un total de 123 partidos en las Finales en su alineación, comparado con ninguno de los jugadores de los Celtics, quienes perdieron en las Finales de la Conferencia Este en tres ocasiones en los últimos cinco años.

“Obviamente, hay nerviosismo, adrenalina y ansiedad, al igual que todo en términos de emociones al jugar en este escenario”, comentó Curry acerca de su primera participación en las Finales.

“Ese primer partido será visto en todos lados debido a eso. Y una vez que uno se asienta, todo vuelve a ser un partido de basquetbol, como lo es normalmente”.

Ime Udoka, entrenador de los Celtics, quien fue asistente en dos equipos que llegaron a las Finales en San Antonio, no está preocupado excesivamente, ya que confía en la experiencia que han adquirido sus principales jugadores en la postemporada en los últimos años.

Boston ganó dos Juegos 7 para poder llegar a este momento de la temporada, derrotando en casa a Milwaukee, los campeones defensores, en la segunda ronda y ganando en Miami en el final de la Conferencia.

“Creo que una vez que uno se aleja del circo inicial de los medios de comunicación, la intensidad y de que todo es muy exagerado, obviamente no hay mucha diferencia cuando uno entra a la cancha”, dijo.

Tome nota

El No. 2 del Este Celtics de Boston (51-31, 12-6) vs. el No. 3 del Oeste Warriors de Golden State (53-29, 12-4)

Serie en la temporada: Empatados, 1-1. Golden State ganó en Boston 111-107 el 17 de dic. 17. Los Celtics arrollaron en casa de Golden State en la revancha el 16 de marzo, ganando 110-88

Calendario: Jueves y domingo en San Francisco, junio 8 y 10 en Boston, junio 13 en San Francisco de ser necesario, junio 16 en Boston de ser necesario, junio 19 en San Francisco de ser necesario

En la historia: Es una revancha de las Finales de la NBA de 1964. Golden State busca su cuarto campeonato en ocho años, mientras los Celtics buscan desempatar con los Lakers y ser el primer equipo en la NBA con 18 títulos.

Titulares: Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins y Kevon Looney por los Warriors ante Marcus Smart, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford y Robert Williams III por los Celtics