Batalla final

Houston—Gerrit Cole recita los nombres de varios lanzadores legendarios con la misma facilidad que muestra al ejecutar su recta de cuatro costuras.

Bob Gibson, Tom Seaver, Don Drysdale y también Randy Johnson, a Curt Schilling, a quienes vio de niño, cuando dominaban a los rivales en octubre.

Ahora, en medio de lo que podría ser la racha más notable en la historia del beisbol, a Cole le ha llegado el turno de abrir el primer juego de la Serie Mundial.

“La gente a la que se hace referencia cumplía con el trabajo”, afirmó Cole ayer. “Así que yo trato de cumplir también en ese aspecto”.

En la víspera del encuentro de hoy entre sus Astros de Houston y los Nacionales de Washington, a Cole le queda claro que es en el Clásico de Otoño donde las reputaciones se construyen o se hacen trizas.

Madison Bumgarner, Orel Hershiser y el dominicano Pedro Martínez sobresalieron en sus primeras aperturas en la Serie Mundial. También lo hizo Clayton Kershaw, aunque eso de poco ha servido para apuntalar su legado.

Cole llega a este duelo contra otro as, Max Scherzer, ostentando una foja de 19-0 en sus últimas 25 aperturas, incluidos tres triunfos en los playoffs. Ningún pitcher ha ganado jamás 20 encuentros en una sola temporada.

“Quiero decir, he estado en esta situación. He enfrentado a lanzadores realmente buenos en la Liga Nacional durante estos años: Kershaw, (Jacob) deGrom, gente así. Sólo hay que saber que uno sale a conseguir ceros. Y uno debe tratar de igualar la intensidad del oponente”, manifestó Scherzer. “Y Cole ha tenido un año tremendo. Así que obviamente va a ser todo un desafío”.

Cole lideró las mayores en ponches, encabezó la Liga Americana en efectividad y finalizó segundo de las Grandes Ligas en triunfos, detrás de su compañero Justin Verlander.

“Cuando eres niño, sueñas con finales y jugadores de cuento, y con escenarios como éste”, mencionó Cole.

En el beisbol de antaño –es decir, hace tres o cuatro temporadas–, éste era el momento del año en que alguien solía advertir que un pitcher como Cole debía perder alguna vez.

Ahora no se sabe si tal afirmación sería correcta. Howie Kendrick, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, no se atreve a hacer un pronóstico.

“Lo he enfrentado en el pasado, pero lo que ha hecho en los últimos años ha sido fenomenal desde que llegó a los Astros. Es como si hubiera encontrado su paso”, dijo Kendrick, quien será el bateador designado de Washington en el primer juego. “Lo he visto en esta postemporada. Su repertorio es electrizante, todos lo saben”.

El talento de Cole, combinado con el análisis avanzado de los Astros, ha permitido que el pitcher descubra los lanzamientos idóneos para él. Entre los resultados que se perciben con su recta de cuatro costuras, su curva y su slider, destaca el hecho de que el 17 por ciento de sus pitcheos deriva en que el rival haga el swing y falle. Se trata de la mayor cifra de ese tipo desde hace 18 años, cuando comenzaron a rastrearse dichos datos.

Antony Rendón, candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, figura entre los pocos bateadores que han conseguido cierto éxito ante Cole. Le ha bateado de 13-5.

“Ha sido verdaderamente asombroso tan sólo verlo hacer esto y el nivel de éxito que ha tenido”, resaltó Rendón.