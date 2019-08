Batalla entre Vaqueros y Águilas

Mientras Dak Prescott y Amari Cooper pueden esperar que les paguen, Ezekiel Elliott quiere su dinero en este momento.

Los Vaqueros de Dallas tienen otro obstáculo en su camino mientras tratan de convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos en el Este de la Conferencia Nacional desde que lo lograron las Águilas de Filadelfia durante cuatro temporadas consecutivas, del 2001 al 2004.

Aunque el tema de los contratos podría descarrilar a Dallas.

Elliott, quien ha sido dos veces campeón de acarreos en la NFL, ha estado inactivo esperando un nuevo contrato antes de entrar a su cuarta temporada.

Va a ganar 3.9 millones de dólares en este año y 9.1 millones de dólares en el 2020.

Elliott podría terminar eventualmente siendo el corredor mejor pagado en la historia de la Liga si ambas partes logran un acuerdo.

Prescott ha logrado que los Vaqueros ganen un par de títulos de División en tres temporadas, aunque se dio cuenta que Carson Wentz logró de las Águilas la ampliación de su contrato con valor de 128 millones de dólares, a pesar de terminar las dos últimas temporadas en la lateral del campo, observando cómo Nick Foles logró que Filadelfia consiguiera cuatro victorias en el playoff, incluyendo el título del Super Bowl.

Prescott está dispuesto a jugar por un salario base de 2 millones de dólares sabiendo que es muy probable que obtenga un contrato con valor de 30 millones de dólares anuales.

Cooper también está contento porque entrará a su último año del contrato como novato y podrá ganar casi 10 millones de dólares.

“Yo quiero ser jugador de los Vaqueros por siempre, las personas que consiguen hacer un trato con el equipo se sienten de la misma manera, así que, no hay prisa”, comentó Prescott durante la primavera.

“Sé que lo voy a lograr. También sé que es un dinero generacional que cambia la vida. Y también creo que me van a cuidar”.

El Este de la Conferencia Nacional se definirá a través de la competencia entre Dallas y Filadelfia.

Las Águilas tienen una concurrida alineación, pero su duda más importante se centra en la salud de Wentz, ya que se rompió el ligamento anterior cruzado en el 2017 y sufrió una lesión en la espalda en el 2018.

En este momento, Foles se encuentra en Jacksonville, así que el lujo de tener un relevo para el Jugador Más Valioso del Super Bowl ya se esfumó.

Wentz arribó al campamento en la mejor forma física de su vida y está rodeado de mucho talento en la ofensiva.

“Yo creo que tenemos la habilidad de hacer algo realmente especial con este grupo, pero vamos a necesitar trabajar mucho”, comentó Wentz.



Cosas que hay que saber acerca del Este de la Conferencia Nacional:



Ofensiva dinámica

Si Wentz se mantiene bien de salud y juega como lo hizo en el 2017 cuando terminó en tercer lugar en la votación para elegir al Jugador Más Valioso de la NFL, las Águilas podrían tener una de las ofensivas más poderosas de la Liga.

La adición del receptor abierto DeSean Jackson, que acompañará a Alshon Jeffery y Nelson Agholor convierte al equipo en una profunda amenaza que podría abrir el campo para todos los demás.

El receptor abierto novato J.J. Arcega Whiteside tiene las destrezas de Jeffrey.

Las alas cerradas Zach Ertz y Dallas Goedert podrían ser la mejor dupla en la Liga.

El juego terrestre debería mejorar con la llegada de Jordan Howard de Chicago y el novato Miles Sandeers, quien ha tenido un brillante desempeño en el campamento.



¿Un entrenador fracasado?

Jason Garrett, el entrenador de los Vaqueros, entrará al último año de su contrato, ha tenido dos victorias en el playoff en nueve temporadas.

Con o sin Elliott, tiene que ganar ahora o el dueño del equipo, Jerry Jones, tendrá que tomar una difícil decisión. Aunque cuenta con jugadores en la ofensiva que pueden ayudarlo.

Prescott logró progresar una vez que llegó Cooper el pasado mes de octubre, aunque fue capturado en 56 ocasiones, siendo el segundo mayor número en la Liga.

El regreso del centro Travis Frederick deberá impulsar la unidad que incluye a Tyron Smith, el tackle izquierdo que en seis ocasiones ha participado en el Tazón de Profesionales y el guardia derecho, Zack Martin, quien ha participado en ese Tazón en cinco ocasiones.

Existe mucho potencial en la ofensiva, ya que el ala cerrada Jason Witten abandonó la transmisión del ‘Futbol del Lunes por la Noche’ después de un año para regresar a su decimasexta temporada.



Todo acerca de los jugadores jóvenes

El novato Dwayne Haskins, el veterano Case Keenum y el relevo Colt McCoy que ha estado durante un largo tiempo en esa posición, están compitiendo para ser el mariscal titular de Washington.

Haskins, quien fue seleccionado en el decimoquinto lugar en total en el Draft, podría no estar detrás del centro en la Semana 1, aunque se espera que tenga mucha acción.

Los Pieles Rojas podrán observar a otro emocionante novato que fue seleccionado en la primera ronda, el ala defensiva Montez Sweat, y todos esperan que el corredor Derrius Guice, quien entrará a su segundo año, regrese tras recuperarse de una lesión en la rodilla que le costó su temporada como novato.

El entrenador Jay Gruden está en peligro y su estatus laboral podría depender del desarrollo de los jugadores jóvenes.



El reemplazo de Eli

Los Gigantes de Nueva York seleccionaron en el Draft al eventual sucesor de Eli Manning en el sexto lugar, aunque no se sabe cuándo entrará en funciones Daniel Jones.

Manning, de 38 años, no ha ganado un partido de playoff desde que ganó el segundo Super Bowl en febrero del 2012 y está aproximándose al final de su carrera con un equipo reconstruido.

Odell Beckham Jr., ya no está en el equipo, siendo una de las varias medidas impopulares que tomó el manejador general Dave Gettleman.

Por lo menos, los Gigantes cuentan con Saquion Barkley.

El dinámico corredor, que lleva dos años como profesional, vale el precio de admisión y puede ayudar al equipo a recuperarse de las derrotas.



Pronóstico del orden en que terminarán

Filadelfia, Dallas, Washington, y los Gigantes de Nueva York.