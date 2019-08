Basquetbol en las venas

Luego de su aventura exitosa en San Juan, Puerto Rico, donde Juan Pablo Camargo ganó el Campeonato Centrobasket Sub-17 con la Selección Mexicana, el deportista fronterizo regresó a Ciudad Juárez para comenzar una nueva temporada en el basquetbol estatal y también con su preparación para el Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas, que se jugará en el 2020.

El pivote del equipo mexicano habló sobre la reciente experiencia y campeonato que obtuvo con la selección nacional, dirigida por Enrique Zúñiga, y que hizo historia al coronarse por primera vez en el Campeonato Centrobasket Sub-17.

“Sí nos comentó el profe (Zúñiga). Nos motivó mucho saber que podíamos hacer historia. El resultado se dio gracias a mucho esfuerzo, entrenamientos, mucho sacrificio”, dijo el basquetbolista de casi dos metros de alto.

Éste es el segundo campeonato que el basquetbolista juarense consigue con una Selección Mexicana juvenil, pues en abril de este año se coronó en el Campeonato Cocaba Sub-16.

“Sí me lo imaginaba (ganar campeonatos con México), pero era más bien una meta que quería lograr, más que estarlo imaginando”, comentó.

La final del Centrobasket se disputó entre el combinado nacional y la Selección de Puerto Rico, la anfitriona, partido que México ganó con marcador de 65-60 puntos.

“Ellos eran los locales y el gimnasio estaba lleno. El juego estuvo muy bueno, muy cerrado, hubo un momento en el que nos sacaron como 15 puntos (de ventaja), y como queríamos lograr hacer historia, sentimos más peso encima”, relató Juan Pablo sobre el encuentro final.

Camargo Téllez considera que su rendimiento en este torneo fue bueno, aunque es consciente que hay detalles por mejorar, como la rapidez y la fuerza, para poder continuar como integrante del selectivo nacional.

Sin embargo, Camargo aún no está satisfecho con lo logrado en selección, pues su aventura apenas comienza, ya que el Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas será el premundial, justa que otorgará cuatro boletos al Mundial Sub-19 en el 2021.

“Aún no estoy conforme porque vienen más cosas y no quiero quedarme nomás con el Centrobasket, quiero ir por más hasta llegar al Mundial, es la meta que tenemos”, expresó.

A pesar de ser convocado de manera frecuente a las selecciones juveniles, al basquetbolista de 17 años aún le provoca emoción estar dentro de las listas de llamados.

“Sí estoy acostumbrado a que me convoquen, pero sigue siendo la misma emoción de tener otra oportunidad de representar al país. Siempre que nos convocan no somos 12, somos 24 y van sacando gente”, dijo Juan Pablo.

Lo que viene para el deportista fronterizo es integrarse al equipo de Nativos de Juárez y jugar la Liga Estatal de Basquetbol, además de buscar ser convocado para jugar el Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas el próximo año con México.